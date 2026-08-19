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Štirje Slovenci v finalu tekmovanja mladih chefov, posebna čast tudi za Ano Roš

Ljubljana, 19. 08. 2026 13.02 pred 50 minutami 3 min branja 3

Avtor:
K.A.
Aljaž Resnik in Igor Jagodic

Slovenci ponovno dokazujemo, kako močni smo na kulinaričnem področju. Mladi slovenski chefi so namreč znova dosegli velik uspeh. Na najpomembnejše svetovno tekmovanje mladih chefov S.Pellegrino Young Chef Academy so se letos uvrstili kar štirje mladi slovenski kuharji, ki bodo naše barve zastopali v Bukarešti.

Na najpomembnejše svetovno tekmovanje mladih chefov S.Pellegrino Young Chef Academy so se letos uvrstili kar štirje mladi slovenski kuharji. Našo državo bodo v regijskem finalu za jugovzhodno Evropo in Mediteran v Bukarešti zastopali Aljaž Resnik iz restavracije Strelec v Ljubljani, Jure Korent Vodnik iz Vile Planinka na Jezerskem in Matija Cotič iz restavracije Gredič v Dobrovem.

Jed Aljaža Resnika
Jed Aljaža Resnika
FOTO: Arhiv organizatorja

Na regijski finale za Severno Evropo se je uvrstil tudi nekdanji zmagovalec MasterChef Slovenija Bruno Šulman, ki bo tako zastopal Dansko, kjer trenutno dela. "Za finale regije jugovzhodna Evropa in Mediteran so izbrali 15 tekmovalcev in kar težko je verjeti, da so bili v to nadarjeno druščino ponovno izbrani kar trije Slovenci. To nam je uspelo že v prejšnji izdaji tekmovanja S.Pellegrino Young Chef Academy! Mislim, da to veliko pove o kakovosti slovenske kulinarike, ki se ji s takim podmladkom za svetlo prihodnost ni treba bati," je bila nad novico navdušena Lili Vodušek, produktna vodja blagovne znamke Sanpellegrino za Slovenijo pri podjetju Merit HP, ki našim udeležencem pomaga skozi celoten proces – od prijave do nastopa na tekmovanju.

Jed Jureta Korenta Vodnika.
Jed Jureta Korenta Vodnika.
FOTO: Arhiv organizatorja

Akademija je Sloveniji tokrat znova namenila še dodatno čast, saj bo Ana Roš Stojan ponovno članica sedmih modrecev, prestižne sedemčlanske sodniške žirije na velikem finalu v Milanu jeseni leta 2027, ki jo tradicionalno sestavljajo najboljši chefi in chefinje na svetu. "S.Pellegrino Young Chef Academy je mnogo več kot tekmovanje. Je platforma, namenjena odkrivanju, mentorstvu in spodbujanju naslednje generacije kuharskih mojstrov, ki bodo oblikovali prihodnost svetovne gastronomije. To je poslanstvo, ki mi je še posebej pri srcu," je povedala naša chefinja, ki se je v vlogi sodnice sicer preizkusila že leta 2018.

Jed Matije Cotiča.
Jed Matije Cotiča.
FOTO: Arhiv organizatorja

Vsi mladi chefi so se s svojimi avtorskimi recepti prebili skozi strogo selekcijo prestižne Mednarodne šole italijanske kulinarike ALMA, ki je med več tisoč prijavljenimi opravila prvi izbor za 15 regijskih finalov, ki se bodo v naslednjih mesecih zvrstili po vsem svetu in v katere se je skupno uvrstilo 170 mladih kuharjev.

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Na regionalnem finalu v Bukarešti bo naše tekmovalce ocenjevala petčlanska sodniška žirija, v kateri bo tudi priznani hrvaški chef Hrvoje Kroflin iz zagrebške restavracije ManO2. Naši mladi chefi bodo sodnike skušali prepričati z lokalnimi sestavinami, raznolikimi tehnikami priprave in izdelanimi osebnimi vizijami prihodnosti gastronomije. Zmagovalci regijskih finalov se bodo uvrstili na veliki finale S.Pellegrino Young Chef Academy, ki bo potekal jeseni 2027 v Milanu in na katerem bo sodila Roš.

Aljaž Resnik in Igor Jagodic
Aljaž Resnik in Igor Jagodic
FOTO: Arhiv organizatorja

Aljaž Resnik bo tako v Bukarešti predstavil krožnik s krškopoljcem, jabolčnimi ravioli, gelom jabolčnega soka in kisa ter koruznim beignetom, polnjenim z džemom slanine, ki ga je poimenoval Zgodba o preživetju. Na nastop se bo pripravljal pod vodstvom mentorja Igorja Jagodica, ki je bil v prejšnji izdaji tekmovanja eden od sodnikov na regijskem finalu na Malti.

Jure Korent Vodnik
Jure Korent Vodnik
FOTO: Arhiv organizatorja

Jure Korent Vodnik, ki mu bo mentorsko podporo nudil Jernej Kamič, bo sodnike na regionalnem finalu skušal prepričati s krožnikom Predstavitev in poklon Sloveniji, ki ga je sestavil iz na smrekovih iglicah rahlo dimljenega srnjakovega hrbta, obdanega z drobljenimi ajdovimi kokicami, delno dehidrirane glazirane rdeče pese in jajčnega zabajona z verjusom in fermentiranim medom.

Tomaž Kavčič in Matija Cotič
Tomaž Kavčič in Matija Cotič
FOTO: Arhiv organizatorja

Matija Cotič, ki se mu je na regijski finale uspelo uvrstiti že v prejšnji izdaji tekmovanja, pa se bo tokrat predstavil s kompleksnim krožnikom Nazaj h koreninam. Sestavljajo ga terina govejega bočnika, kristalno čista goveja juha, quenelle starega kruha in rdečega vina, velouté zelene ter sveži kalčki, ki rastejo iz gela oglja, dopolnjeni s kremo jurčkov in lisičk ter belim tartufom. Matijo bo tudi letos spremljal mentor Tomaž Kavčič, ki je kot mentor v 5. izdaji S.Pellegrino Young Chef Academy podpiral tudi Mojmirja Šiftarja. Sodnik našega šova MasterChef Slovenija se je v regionalni finale prebil kar trikrat.

S.Pellegrino Young Chef Academy tekmovanje kulinarika slovenci burno šulman mojmir šiftar

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KOMENTARJI3

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luna.3
19. 08. 2026 13.45
Na zmagovalnih krožnikih pa toliko, da moraš z lupo gledat.
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0 0
devlon
19. 08. 2026 13.16
ha ha ha... Masterchef...manj kot da na talar, bolj je cenjen. Zmagovalec bo nekdo s praznim krožnikom
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+2
2 0
wsharky
19. 08. 2026 13.07
a res ne gre brez Ane in Tomaža?
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+2
2 0
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