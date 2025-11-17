Svetli način
Domača scena

Stota ponovitev predstave Ženske brez filtra, ki je igralke močno povezala

Ljubljana, 17. 11. 2025 12.07 | Posodobljeno pred 42 minutami

Uspešna komedija Ženske brez filtra, ki obravnava teme odnosov, staranja in iskanja strasti, je v prestolnici doživela stoto ponovitev. Desa Muck, Tina Gorenjak, Nuška Drašček, Ana Marija Mitič, Tanja Kocman in Lucija Vrankar so nad dosežkom navdušene.

Desa Muck, Tina Gorenjak, Nuška Drašček v alternaciji z Ano Marijo Mitič, Tanjo Kocman in Lucijo Vrankar so pred slabim letom začele pohod na odre z izvrstno in svojevrstno komedijo Ženske brez filtra. V njej so na tapeti odnosi z moškimi, staranje, starševstvo, spolnost in iskanje strasti. Predstava, ki jo je režiral Ranko Babić, je nedavno v prestolnici doživela stoto ponovitev. 

Dekleta ob tej prelomnici ne skrivajo navdušenja in pravijo, da gre za projekt, ki jih je razgalil, spremenil in povezal. "Za nami je sto ponovitev in ni nam povsem jasno, kdaj se je to zgodilo. Čas hitro beži, ko se človek tako izvrstno zabava! Hvaležna sem, da ljudje polnijo dvorane in s svojo sproščenostjo ter energijo posledično tudi nas, zato odra nikoli ne zapustimo utrujene," je dejala Tina, ki je najbolj ponosna na dejstvo, da so soborke z gledaliških desk postale tesne prijateljice. "Poleti smo se zelo pogrešale in pravzaprav komaj čakale, da se začne jesen in z njo nova sezona," je povedala.

"Čisto vse se nam je poklopilo in te ženske so zdaj moja posebna familija. Obožujem in občudujem jih, predvsem pa se veselim, da bom z njimi doživela tisoč ponovitev! Bog ve, da imamo dovolj materiala," je dejala Tanja, Nuška pa je dodal: "Pot do stotice je bila bliskovita. Zgodila se je v manj kot letu dni, kar se mi zdi krasen uspeh. Najboljša odrska ekipa pa smo zato, ker smo še boljša ekipa v zaodrju. Večkrat se pošalim, da nas predstava moti med čvekanjem."

Ženske brez filtra predstava 100 ponovitev igralke
