Stripi Asterixa in Obelixa praznujejo 60 let

Ti Rimljani so nori, je najbolj slaven vzklik močnega Galca Obelixa, ki z Asterixom v ljubljanski Kresiji z razstavo praznuje 60 let. Asterix je najpopularnejši in najbolj prodajan strip v Evropi. V vseh teh letih je izšlo 39 zgodb, prevedenih v 116 jezikov, vseh 385 milijonov izvodov pa skupaj tehta 13.512 ton. Kot se radi pošalijo organizatorji: to bi še Obelix težko dvignil.