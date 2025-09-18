Strokovnjakinja za oblačenje: Črna ne pristaja vsem

Lea Pisani , svetovalka za celovito podobo osebnosti in avtorica štirih knjižnih uspešnic o kulturi oblačenja, je prepričana, da nas je "narava pobarvala harmonično in mi želimo nadaljevati to harmonijo z barvami oblačil." Poudarila je, da če poznamo barve, pravilneje in hitreje nakupujemo ter se posledično dobro počutimo v teh barvah. Pisani pri analizi upošteva marsikaj. "Upoštevam barvo zob, barvo beločnice, upoštevam velikost osebe pa tudi, ali je oseba bolj mirna ali je bolj dinamična, kakšno delo opravlja. Vse to malenkostno vpliva na finalno odločitev."

Kljub temu da je vsak posameznik zgodba zase, obstajajo barve, ki vsem pristojijo. "Zagotovo je dober nakup smetanasta bela. Veliko bolj nam pristaja smetanasta bela kot čista bela. Svetlo peščena barva je taka barva, ki je zelo uporabna in tudi izjemno moderna sploh v našem okolju in italijanskem. Barva, ki presenetljivo pristaja vsem, je vijoličasta. Vijoličasta, nekaj neverjetnega. Ko na primer na seminarjih pokličem različne barvne tipe in vsem dam enak vijoličast odtenek, je tako neverjetno. In pa ogljeno siva. Antracitno siva. Torej, črna ne pristaja vsem barvnim tipom." Barva, ki vsem pristoji je po besedah strokovnjakinje tudi temno zelena, takšna, ki je blizu petroleja.

Obstajajo pa seveda tudi tiste barve, ki so bolj specifične. "Barva, ki je zelo specifična, je svetlo modra, ki je zelo hladna. Je pa v tej barvi vedno dober nakup moške srajce. Marsikateri moški ima to barvo srajce, ki ne pristaja vsem barvnim tipom, ampak zelo lepo osveži in dvigne."

"Barva, ki je precej zahtevna, je oranžna. Oranžno res lahko nosijo tisti, ki imajo izrazito toplo kožo ali pa rdečkaste lase. Oranžna barva je na Vzhodu sveta barva, pri nas pa je ne smatramo kot slovestno barvo, ampak bolj kot navadno barvo. Po dr. Antonu Trstenjaku zato, ker smo jo spoznali relativno pozno, ko so prišle pomaranče k nam in jo celo tudi asociramo s plastiko."