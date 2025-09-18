Strokovnjakinja za oblačenje: Črna ne pristaja vsem

Lea Pisani, svetovalka za celovito podobo osebnosti in avtorica štirih knjižnih uspešnic o kulturi oblačenja, je prepričana, da nas je "narava pobarvala harmonično in mi želimo nadaljevati to harmonijo z barvami oblačil." Poudarila je, da če poznamo barve, pravilneje in hitreje nakupujemo ter se posledično dobro počutimo v teh barvah. Pisani pri analizi upošteva marsikaj. "Upoštevam barvo zob, barvo beločnice, upoštevam velikost osebe pa tudi, ali je oseba bolj mirna ali je bolj dinamična, kakšno delo opravlja. Vse to malenkostno vpliva na finalno odločitev."
Kaj 'ja' in kaj 'ne'?
Kljub temu da je vsak posameznik zgodba zase, obstajajo barve, ki vsem pristojijo. "Zagotovo je dober nakup smetanasta bela. Veliko bolj nam pristaja smetanasta bela kot čista bela. Svetlo peščena barva je taka barva, ki je zelo uporabna in tudi izjemno moderna sploh v našem okolju in italijanskem. Barva, ki presenetljivo pristaja vsem, je vijoličasta. Vijoličasta, nekaj neverjetnega. Ko na primer na seminarjih pokličem različne barvne tipe in vsem dam enak vijoličast odtenek, je tako neverjetno. In pa ogljeno siva. Antracitno siva. Torej, črna ne pristaja vsem barvnim tipom." Barva, ki vsem pristoji je po besedah strokovnjakinje tudi temno zelena, takšna, ki je blizu petroleja.
Obstajajo pa seveda tudi tiste barve, ki so bolj specifične. "Barva, ki je zelo specifična, je svetlo modra, ki je zelo hladna. Je pa v tej barvi vedno dober nakup moške srajce. Marsikateri moški ima to barvo srajce, ki ne pristaja vsem barvnim tipom, ampak zelo lepo osveži in dvigne."
"Barva, ki je precej zahtevna, je oranžna. Oranžno res lahko nosijo tisti, ki imajo izrazito toplo kožo ali pa rdečkaste lase. Oranžna barva je na Vzhodu sveta barva, pri nas pa je ne smatramo kot slovestno barvo, ampak bolj kot navadno barvo. Po dr. Antonu Trstenjaku zato, ker smo jo spoznali relativno pozno, ko so prišle pomaranče k nam in jo celo tudi asociramo s plastiko."
Vedno obstaja kompromis
"Vsem pristajajo vse barve," je še poudarila strokovnjakinja za oblačenje."Obstaja ogromno rdečih. Ena rdeča vam bo zagotovo pristaja. Če obožujete oranžno, pa vam ne bi pristajala, bi potem to barvo popravljali. Kako jo hladiti, temniti. Kako jo uporabljati, da bi še vedno dobro zgledali."
Kaj pa barvna analiza pravi za Nušo Lesar, voditeljico oddaje Svet na Kanalu A? "Njena koloristika je temna s toplim podtonom. Zagotovo dobro izgleda v temnih barvah, črni, ogljeno sivi, temno modri in letošnji 'black-brown'. Jaz mislim, da Nuša zelo dobro pozna svoje barve, ker je zmeraj tako harmonično oblečena. Svetlo zelena je njena zelena, v kateri bo izgledala zelo dobro. Pristaja ji tudi barva gorčice. Ona lahko kombinira tudi temno s temnim, s svetlimi barvami pa izgine. Prijateljsko bi ji odsvetovala kakšne zelo hladne odtenke. V tem ne bo izgledala tako lepo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.