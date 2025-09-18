Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Strokovnjakinja za oblačenje: Črna ne pristaja vsem

Ljubljana, 18. 09. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Eva Mavrič
Komentarji
4

Če ste mislili, da sta črna in bela barva varni izbiri, ko pride do oblačil, premislite še enkrat. Kljub popularnemu prepričanju sta to namreč precej specifični barvi, ki ne naredita usluge vsem. S pomočjo Lee Pisani, svetovalke za celovito podobo osebnosti, je novinarka Eva Mavrič stopila v svet barvne analize in preverila, katere barve pristojijo vsem in katere so zelo specifične. Preverila je tudi, katerih smernic naj se drži voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar.

Lea Pisani, svetovalka za celovito podobo osebnosti in avtorica štirih knjižnih uspešnic o kulturi oblačenja, je prepričana, da nas je "narava pobarvala harmonično in mi želimo nadaljevati to harmonijo z barvami oblačil." Poudarila je, da če poznamo barve, pravilneje in hitreje nakupujemo ter se posledično dobro počutimo v teh barvah. Pisani pri analizi upošteva marsikaj. "Upoštevam barvo zob, barvo beločnice, upoštevam velikost osebe pa tudi, ali je oseba bolj mirna ali je bolj dinamična, kakšno delo opravlja. Vse to malenkostno vpliva na finalno odločitev."

Kaj 'ja' in kaj 'ne'?

Kljub temu da je vsak posameznik zgodba zase, obstajajo barve, ki vsem pristojijo. "Zagotovo je dober nakup smetanasta bela. Veliko bolj nam pristaja smetanasta bela kot čista bela. Svetlo peščena barva je taka barva, ki je zelo uporabna in tudi izjemno moderna sploh v našem okolju in italijanskem. Barva, ki presenetljivo pristaja vsem, je vijoličasta. Vijoličasta, nekaj neverjetnega. Ko na primer na seminarjih pokličem različne barvne tipe in vsem dam enak vijoličast odtenek, je tako neverjetno. In pa ogljeno siva. Antracitno siva. Torej, črna ne pristaja vsem barvnim tipom." Barva, ki vsem pristoji je po besedah strokovnjakinje tudi temno zelena, takšna, ki je blizu petroleja.

Obstajajo pa seveda tudi tiste barve, ki so bolj specifične. "Barva, ki je zelo specifična, je svetlo modra, ki je zelo hladna. Je pa v tej barvi vedno dober nakup moške srajce. Marsikateri moški ima to barvo srajce, ki ne pristaja vsem barvnim tipom, ampak zelo lepo osveži in dvigne." 

"Barva, ki je precej zahtevna, je oranžna. Oranžno res lahko nosijo tisti, ki imajo izrazito toplo kožo ali pa rdečkaste lase. Oranžna barva je na Vzhodu sveta barva, pri nas pa je ne smatramo kot slovestno barvo, ampak bolj kot navadno barvo. Po dr. Antonu Trstenjaku zato, ker smo jo spoznali relativno pozno, ko so prišle pomaranče k nam in jo celo tudi asociramo s plastiko."

Vedno obstaja kompromis

"Vsem pristajajo vse barve," je še poudarila strokovnjakinja za oblačenje."Obstaja ogromno rdečih. Ena rdeča vam bo zagotovo pristaja. Če obožujete oranžno, pa vam ne bi pristajala, bi potem to barvo popravljali. Kako jo hladiti, temniti. Kako jo uporabljati, da bi še vedno dobro zgledali."

Kaj pa barvna analiza pravi za Nušo Lesar, voditeljico oddaje Svet na Kanalu A? "Njena koloristika je temna s toplim podtonom. Zagotovo dobro izgleda v temnih barvah, črni, ogljeno sivi, temno modri in letošnji 'black-brown'. Jaz mislim, da Nuša zelo dobro pozna svoje barve, ker je zmeraj tako harmonično oblečena. Svetlo zelena je njena zelena, v kateri bo izgledala zelo dobro. Pristaja ji tudi barva gorčice. Ona lahko kombinira tudi temno s temnim, s svetlimi barvami pa izgine. Prijateljsko bi ji odsvetovala kakšne zelo hladne odtenke. V tem ne bo izgledala tako lepo."

lea pisani barvna analiza moda svet
Naslednji članek

Andrej Škufca in njegova Melinda praznujeta: Najin čudovit dan

SORODNI ČLANKI

Na modni reviji Matee Benedetti se je sprehodil MasterChefovec Luka Pangos

Kdo je blestel na rdeči preprogi emmyjev?

Na zlato preprogo POP Promenade v sproščeni eleganci

Utrinki z zlate preproge: v čem so blesteli znani Slovenci?

Znana naslednica Anne Wintour: glavna urednica Voguea postala Chloe Malle

Obleke iz oliv, alg ali ananasa? Matea Benedetti: To je zgodba o trajnosti, planetu in človeku

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
18. 09. 2025 20.29
+1
Mafijcu paše
ODGOVORI
1 0
Veščec
18. 09. 2025 20.21
Črno,belo,šegasto
ODGOVORI
0 0
periot22
18. 09. 2025 20.12
Očala katastrofa!
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
18. 09. 2025 19.30
+2
Ah bejž no . Kakšna novica
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256