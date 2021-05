Strta Hajdi: Naš kuža je čisto tiho zaspal ... za vedno

"Naš kuža je danes ponoči čisto tiho zaspal ... zaspal za vedno," je svoj iskren zapis na Instagramu začela Hajdi Korošec Jazbinšek.



"Težko opišem, kako sem žalostna, kako zelo sem žalostna. To je bil moj najboljši prijatelj, zaveznik, in vedno me je z veselim repkom pričakal. Včeraj pa, ko smo z družino prišli domov, ni mogel ... Vedela sem, da je nekaj narobe. Videla sem mu v očeh, kako zelo me je vesel, ampak telo ga ni več ubogalo ... Kot da me je čakal, da se še zadnjič vidiva, in potem je ponoči čisto tiho odšel ... Vem, da na lepše. Solze mi kar ne nehajo teči, ker vem, da tako lepa duša, kot je lahko žival, človek tega ni sposoben. In vedno sem rekla, da bolj kot spoznavam ljudi, raje imam pse. Človek človeku naredi marsikaj hudega, žival te ima samo rada, vesela je vsake pozornosti, objema, in ti nesebično vrača vso ljubezen, če jo le želiš."

Za konec se je z žalostjo v srcu poslovila od svojega zvestega pasjega prijatelja:"Gucci moj, počivaj v miru in toliko lepih spominov mi polni srce, da ti bom do konca življenja hvaležna, ker sem skoraj 12 lepih let imela možnost biti tvoja prijateljica. Naš kuža je odšel, ampak spomini mi bodo ostali. Počivaj v miru, srček moj."