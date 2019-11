Strta Sanja Grohar v enem dnevu morala prenehati dojiti

"Vendar nehati dojiti na silo je pa grozno in ne način, kako sem želela zmanjšati dojenje. Nicolai je v stresu, joka, ko si želi dojenja in hkrati vleče moj pulover k sebi, saj ne razume, zakaj ga ne morem dojiti. Za dojenčka dojenje ni le hrana, ampak tudi crkljanje, bližina z mamo. Zadnje dneve bi najraje samo jokala. Zato, ker smo bili nekako prisiljeni v to situacijo, ker vidim kako je Nikiju težko, ker je nama z Matejem hudo in zato ker vem, da ko enkrat zmanjka zaloge mleka, bo konec in potem pride tisti 1% dvoma ali naj končam ali naj poskušam dalje."

"Tisti, ki mi sledite na Instagramu veste, da sem v Mehiki dobila infekcijo, kjer sem bruhala toliko dolgo, dokler mi niso dali injekcij ter mi priskrbeli najmočnejše antibiotike, katere moram jemati 6 dni. Zdravnica mi je rekla da niti pod razno NE smem dojiti dokler jemljem antibiotike. Ne samo to, da sem se trudila zaradi bolečin v želodcu, slabosti in da sem komaj hodila … nato pa še dejstvo, da sem mogla ukiniti dojenje v enem samem dnevu," je Sanja Grohar , poročena Kovič , svojim sledilcem in bralcem v blogu opisala svoje težave. Mlada mamica je bila prepričana, da bo lahko počasi zmanjševala dojenje do enega leta, ko bo njen 10-mesečni Nicolai dopolnil eno leto.

V teh težkih časih ji je v največjo oporo njen mož Matej, ki ji ves čas stoji ob strani: "Moram se zahvaliti Mateju, ker je najboljši mož. Medtem, ko sem ležala v hotelski sobi in se spopadala z bruhanjem, bolečino itd. sta se z Nikijem cel dan družila sama, brez da bi Niki opazil, da me ni zraven. Poleg tega pa sta se odpeljala s taksijem ven iz resorta iskat nakupovalno središče za pumpico za črpanje mleka, formulo ter novo stekleničko. Mateju je celo uspelo najti najboljšo, kjer ima cucelj imitacijo bradavice. Nicolai nikoli ni bil oboževal flašk, kje šele formul (ponavadi dojenčki hitro presedlajo iz maminega mleka na formulo, ampak zgleda, da naš Niki ne) tako, da sem vesela, da je sprejel formulo. Sicer jo pije le ponoči po potrebi, ni pretirano nor na to mleko. Tako, da čez dan bomo vztrajali s hrano (zmiksano sadje, zelenjava ,,.) ponoči pa stekleničko. Kako hecno, da sem bila včasih mnenja, da je mamicam s stekleničkoo lažje. Češ bolj nasitno mleko, daš prd spanjem in spijo medtem ko pri dojenju se obrneš na bok in zaspiš nazaj medtem ko se doji. Vendar nisem pomislila na vstajanje, priprava stekleničke ..."

"Po dolgem razmisleku sem se odločila, da bo (verjetno) to konec dojenja. Ker sem imela v planu dojiti do maksimalno enega leta in dejstvo, da je Niki star 10 mesecev si ne predstavljam, da bi morali skozi isto moro še enkrat. Na žalost smo bili v to situacijo vrženi in še vedno me preseneča, kako hudo mi je pri srcu ampak verjetno bodo to razumele le mamice," je iskreno izpoved zaključila.