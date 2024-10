Super par povil prvega otroka: Dobrodošel, Kai

V Splošni bolnišnici Jesenice je na svet prijokal Kai , prvorojenec zakoncev Indire in Matica , ki smo ju spoznali v šovu Super par , kjer sta na koncu tudi slavila. "V rokah drživa cel svet. Dobrodošel, Kai," je pod fotografijo, objavljeno na družbenem omrežju Instagram, zapisala lepotna vplivnica, objavo pa je s svojimi sledilci delil tudi osebni trener. Da bosta povila dečka, sta zakonca razkrila kar na svoji poroki, ko sta pred svati odprla veliko škatlo, iz nje pa so se usuli modri baloni.

"Čestitke in da bo zdrav ter srečen," je objavo komentiral njun prijatelj in sotekmovalec Marko Pavlović , ki je nedolgo tega tudi sam prvič postal očka. Čestitke je izrazila tudi Katarina Benček , ki je z Markom povila deklico. Dobre želje in čestitke pa dežujejo tudi s strani številnih sledilcev, ki jih imata Indira in Matic.

O svoji ljubezenski zgodbi sta Matic in Indira pred časom spregovorila v POPkastu, kjer se je lepotna vplivnica spominjala njunih začetkov: "Šla sva na kavico, pa ne samo jaz, ampak tudi ostale tekmovalke iz šova. Ko sem ga takrat videla in ko je začel govoriti, sem se spraševala, ali je to mogoče, da je ta človek moška verzija mene. Upala sem, da je samski." Prvi dnevi in meseci skupnega življenja pa sploh niso bili tako napeti, kot bi to morda kdo pričakoval. Priznala sta, da je pomagalo, da sta drug o drugem določene stvari spoznala že tekom šova, v katerem sta se pred leti spoznala.

Da je Matic popoln moški zanjo, je Indira v POPkastu večkrat izpostavila. Ne le, da ji je pomagal pri grajenju zdrave samopodobe, vsak dan jo zbudi z besedami: "Ti si meni najlepša."