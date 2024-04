Suzana Perman v studiu komaj zadrževala smeh: kdo jo je nasmejal?

3. aprila je Suzana namreč praznovala deveto obletnico od svojega prvega vodenja oddaje v živo. Na ta dan je leta 2015 prvič vodila oddajo 24 UR ZVEČER, ko je nadomeščala kolega Uroša Slaka. Na ta dogodek jo je spomnil Facebook in kot je na družbenem omrežju zapisala, da se je v tem času naučila zelo veliko. "Med drugim, da gledalci cenijo samo in izključno iskrenost, dobronamernost in preverjene informacije, ki so koristne zanje, za njihov dobrobit v življenju, da je Uroš Slak najboljši možni mentor in zgled za iskanje zgodb, ki konec dneva zahtevajo poglobljeno izpraševanje, da je velikokrat bistveno bolj ključno katero vprašanje postaviš, kot pa odgovor, ki ga prejmeš in da so gostje v studiu zaradi nas gledalcev in ne zaradi njihove osebne pomembnosti, ki je še kako minljiva. Pa še nekaj. Da moraš, karkoli počneš v življenju, v tem videti globji smisel in uživati. Sicer na dolgi rok nima smisla. In se ne bati reči ja, četudi te je sprva morda strah. Čin činna 9.obletnico vodenja! Mejnik, ki ga ne bom nikoli pozabila in o katerem bom z veseljem pripovedovala svojim vnukom."

Kdo je nasmejal Suzano?

No, ko je 3. aprila 2024 Suzana vstopila v studio oddaje Sveta na Kanalu A, je dejstvo, da praznuje deveto obletnico vodenja delila tudi s svojimi studijskimi kolegi. Njen mejnik so sicer pospremile čestitke, a kaj kmalu se je pogovor sprevrgel v nekontroliran smeh vseh prisotnih. Namreč eden od snemalcem je tik preden so začetki snemati, začel zbijati šale na svoj račun in na račun svojih sodelavcev. "Zbijal je šale, češ, kako bomo na tej naši medijski hiši tudi na stara leta," je povedala Suzana za 24ur.com in dodala, da so šale iz minute v minuto samo še eksalirale, kot to pritiče ekipi, ki se pozna že dolga leta, ter da se je prva šala sprevrgla v nekontroliran smeh med njo in sodelavci. In smeh za kamerami se je nadaljeval še med tem, ko je bila Suzana že v živo v oddaji in se je morala zadržati ter profesionalno speljati vodenje, kot to zna le ona.