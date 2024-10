Svečani dogodek ob začetku prodaje vstopnic za tekme svetovnega pokala

Svečane prireditve ob začetku predprodaje vstopnic za vse tekme FIS in IBU svetovnega pokala, ki bodo v prihajajoči sezoni potekale v Sloveniji, so se udeležili številni znani obrazi. Na dogodku so predstavili tudi posebno skupno vstopnico, ki bo veljala za vse dogodke in bo na voljo le omejen čas. Tekmovanja v alpskem smučanju v Kranjski Gori, smučarskih skokih na Ljubnem in v Planici, biatlonu na Pokljuki, deskanju na snegu na Rogli, telemarku na Krvavcu ter alpskem parasmučanju v Kranjski Gori in svetovnem prvenstvu v parabiatlonu na Pokljuki, bodo tokrat združila najboljše športnice in športnike sveta na slovenskih prizoriščih.

Tudi nekdanji športniki so se strinjali, da je treba šport združiti tudi s kulturo."V kulturi in glasbi imaš ponavadi neko zvezdo, za katero navijaš, jo spremljaš, poslušaš njeno glasbo in tako naprej. Pri športu je pa drugače, ker se zvezde menjajo, šport pa ostaja. Planica je dogodek, ki je po mojem mnenju ogromno Slovencem zapisan pod kožo," je dejal nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan."Pri nas na Ljubnem, kjer organiziramo dogodek, znamo povezovati družine in kulturo. Imamo kulturni program, ki je bogat," je povedal nekdanji telovadec Sašo Bertoncelj.

"Zdi se mi, da smo že začeli to povezovati, ko smo lansko leto na pokalu Vitranc nastopali z našim cirkusom. Dejansko se to že povezuje in upam, da se bo še več, saj jaz zelo rada nastopam na takšnih dogodkih," je dejala finalistka šova Slovenija ima talent Tamia Šeme, z njo pa se je strinjal tudi nekdanji alpski smučar Štefan Hadalin."Vedno bolj je pomembno, da imajo športni dogodki tudi kakovosten spremljevalni program. Tudi kakšne glasbene skupine in mislim, da je vedno več tega," je dodal.