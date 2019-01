Svetlolaska iz ozadja, ki ji zaupajo znani obrazi

Svetovalka za osebni stil Barbara Žgalin, ki zadnja tri leta dela kot stilistka v naši medijski hiši PRO PLUS, svoje delo opravlja s strastjo. Estetika ji je že od nekdaj zelo blizu, pri svojem delu in oblikovanju osebnega stila pa zagovarja predvsem racionalen pristop k nakupom in veliko vztrajnosti.

Barbara Žgalin je na modnem področju prisotna skoraj 20 let. Že med študijem je pisala modne članke za različne revije. Po izobrazbi je sociologinja, svoje diplomsko delo je naslovila Sociologija oblačenja – fenomen krznenih oblačil. Ko jo je pot zanesla v medije, je delala kot modna novinarka. Preizkusila se je tudi v vizualnem delu kot vizažistka. Ker si je želela stvari videti širše, se je odločila, da stopi na pot stiliranja. Poleg rednega dela na televiziji še vedno opravlja delo osebne svetovalke za osebni stil. To je bil nekaj časa tudi njen glavni posel, preden je prišla v medijsko hišo POP TV. Pred tem je imela svoj modni blog, spletni časopis, preizkusila se je tudi kot urednica modnih strani pri lifestyle časopisih. Nekaj časa je delala v službi za odnose z javnostmi, se kalila v vlogi brandmanagerke za italijanske blagovne znamke ter bila vodja marketinga in vodja prodaje. Edina stvar, ki jo mogoče obžaluje, je, da ni nikoli poskusila začrtati svoje poslovne poti v tujini, a pravi, da bi se potem morala v veliki meri odreči zasebnemu življenju.

Barbara Žgalin, ki je na POP TV prišla pred tremi leti, je zadolžena za vizualni del poslovnega oblačenja voditeljev in voditeljic informativnih oddaj. FOTO: POP TV

Te dni minevajo tri leta, odkar je prišla na POP TV. Zadolžena je za vizualni del poslovnega oblačenja pri voditeljih in voditeljicah informativnih oddaj 24UR, Svet na Kanalu A in Preverjeno. ''Televizija je živ medij, ki se nenehno spreminja. Že na začetku tedna imam generalni pregled glede garderobe po posameznih akterjih, ki se bodo pojavili na ekranu v tekočem tednu. Približno vem, koliko bo moških in koliko žensk. To je pomembno, saj je delo pri ženskih voditeljicah malce bolj kompleksno kot delo z moškimi. Moje delo je sestavljeno iz pisarniškega in terenskega dela. Aktivni del zajema pregled po trgovinah, pregled ponudbe, vračilo ali izposoja garderobe. Pri nas ima vsak voditelj svoj lasten fundus oblačil. To pomeni, da ima nekaj oblačil, ki so namenjena izključno njemu, drugi del oblačil pa je fleksibilen in je namenjen predvsem novinarkam in novinarjem na terenu. Veliko večino stvari si še vedno izposojamo, občasno pa dajemo delati tudi tako imenovana 'costume made' oblačila.'' Kot stilistka si želi, da bi bili voditelji v koraku s časom in tekočimi modnimi trendi, kolikor ji seveda tudi sami dopuščajo. ''Na začetku, ko sem prišla na POP TV, sem želela revolucijo (smeh), pa sem se v dobrem letu morala postaviti na realnejša tla. Televizija ima ogromno zakonitosti, predvsem kar se tiče barvne lestvice, vzorcev, silhuete. Večina so zakonitosti televizije v neskladnosti s tekočimi modnimi trendi ali željami posameznih voditeljev. Gre za izjemno pronicljivo delo, kjer je vsak dan prisoten tudi človečki faktor, zato je pomembno, da poleg estetskega in vizualnega dela upoštevaš tudi malce človeške psihologije. Da ne bo pomote, seveda smo naredili določene posodobitve - predvsem smo uvedli nošenje ožjih kravat in malce 'razrahljali' preveč tog način oblačenja z uvedbo oblek in sodobnejših krojev kostimov,'' pojasni svoje delo, ki je dnevni izziv. ''Za glavne voditelje se držim temne formalne poslovne obleke ali dnevne poslovne obleke. Videz zahteva formalno anonimno podobo, ki ni moteča, kljub vsemu pa želim, da se vidi podpis tekočih trendov. Za moške tako pridejo v poštev temno modra, siva ali črna obleka, bela srajca, za ženske klasični kostim s krilom ali hlačami. Sem pa vpeljala velik trend oblek, večina je bila pred tem zgolj v suknjičih. Želela sem bolj sodobno možnost. Nekaj novosti smo uvedli, si pa želim, da bi jih v bodoče še več.''

Darja Zgonc in Edi Pucer FOTO: Mankica Kranjec

Vizualni modni svet je lahko zelo lep, barvit, mladosten, meni Barbara. ''Trenutno so trendi zelo specifični, za laično oko morda težki, predvsem v vzorcih, proporcih. Zadnjih nekaj let je trend 70., 80. in 90. let., ki se pri nas morda težje prijemljejo (razen med mladimi), predvsem v smislu proporcev: dolžina kril in oblek, ki so do sredine meč in ne parirajo tipični seksapilni ženski podobi, veliko je zapenjanja do vratu, veliko je pentelj, dvorednega zapenjanja, ogromno vzorcev, ki se kombinirajo tudi med seboj ... Ženske so pri nas, kljub temu, da so morda malce bolj enostavno orientirane, na nek način rade ženstvene.'' Pri vsakem stilistu se seveda čuti njegov osebni podpis. Barbari je blizu izčiščena klasika. Obožuje črno barvo. Pravi, da jo na televiziji, kdaj pa kdaj tudi sama uporabi, čeprav so v prvi vrsti bolj dobrodošli enobarvni kosi, predvsem živahne barve. Stilisti morajo biti pozorni tudi na televizijsko grafiko v studiih, saj se ne sme zliti z oblačili voditelja.

Polona Jambrek FOTO: POP TV

Vsak stilist ima seveda drugačen pogled na svoje delo, a kar je najbolj pomembno je zadovoljstvo končnega porabnika. Sama prisega na črnino, zato kakšen črn kos (skoraj) vedno vključi v svoj dnevni 'outfit'. Navdih za ustvarjanje išče v različnih modnih revijah, po spletu in ne nazadnje tudi družbenih omrežjih in na ulici. ''Ves čas sem v stiku z različnim revijalnim tiskom in spletnimi mediji, ki nas dnevno obveščajo o vseh pomembnih novostih in spremembah. Velik navdih so tudi ljudje, ulica. Nemalokrat si pogledam t. i. ''street look'' oziroma ulični stil predvsem s posameznih tednov mode v Milanu, Londonu, Parizu in New Yorku. Tudi sever in njihov način skandinavskega oblikovanja mi je blizu. V tujini so ljudje veliko bolj neobremenjeni, kot pri nas. Mogoče imam srečo, ker sem kot človek zelo neobremenjena. Vizualno se nikoli ne obremenjujem s tem, kako bodo name gledali drugi. To je pač moja karakteristika, morda prav zaradi tega tudi težje razumem, zakaj se nekateri toliko ukvarjajo z mnenjem drugih ljudi.''

Špela Jereb FOTO: POP TV

Barbara zelo rada podpira oblačila s podpisom slovenskih oblikovalcev. V njeni omari se tako najdejo tudi posebni kosi naših uveljavljenih in priznanih oblikovalcev v svetovnem merilu, kot so Peter Movrin, Nataša Hrupič, Petja Zorec, pokojni Zoran GarevskiinMateja Benedetti. Skozi leta je postala zelo racionalen potrošnik in tako uči tudi svoje kliente. ''Kupujem manj in racionalno. Ljudi je treba navaditi, da se vprašajo po namenu – zakaj kupujejo, koliko, na kakšen način ... Vsako sezono točno vem koliko in kateri kos bo dopolnil mojo garderobo. Osebno prisegam na pristop Mix & Match (prepletanje in kombiniranje stvari – vsaka z vsako) … to pomeni, da gre vsaka stvar lahko z vsako glede na različne priložnosti. Skupno z dvajsetimi kosi za vse sezone si lahko vsak dan urejen tako, kot je potrebno. Za glavne kose, kot so plašči, bunde, čevlji, suknjič, sem pripravljena odšteti malo več denarja, za kar tudi racionalno varčujem,'' odkrito poveintako vzgaja tudi svoje stranke.

Uroš Slak FOTO: Mankica Kranjec

''Težko je iti v nakup, če moraš kupiti 10 bazičnih kosov naenkrat. Lahko se kupuje počasi, ampak kvalitetno. Za potrošni material kot so majice, lahkotnejši puloverji, lahko odštejemo manj denarja. Ni nujno, da so osnovni kosi vezani na trend, pomembno pa je, da so vezani na osebni stil. To je nekaj kar gradi in definira slehernega posameznika. Če na primer kupiš plašč, ki ni vezan neposredno na trend, ga lahko nosiš tudi deset let ali več. Vmes lahko roma tudi v omaro, vendar ga lahko čez dve, tri leta zopet vzameš ven. Prav je, da smo pozorni na materiale, posamezne proporce oblačil in stil, ki pritiče našemu karakterju, službi in na splošno življenjskemu slogu.'' Brezglavo nakupovanje ne prinese ničesar dobrega. ''Ženske hodijo po nakupih iz različnih vzgibov: zaradi nezadovoljstva v službi, s svojim partnerjem, morda niso zadovoljne s podobo, ki jo vidijo v ogledalu. Psihologija človeka očitno deluje tako, da nas takojšen nakup spravi v boljše razpoloženje, če pa je nakup še ugoden, imamo takoj dvojno zadovoljstvo. Vendar se premalokrat vprašamo o smislu nakupa in kalkulaciji na dolgi rok. Če konec meseca potegnete črto, koliko ste zapravili za kose, ki jih ne morete z ničimer kombinirati, lahko vidite, da ste zapravili dvakrat več, kot če bi se v pol leta enkrat odpravil v konkreten nakup za prihajajočo sezono in takrat racionalno kupili tisto, kar potrebujete.'' Čeprav zaradi svojega poklica vsak dan hodi po trgovinah, se jih ne naveliča. ''Velikokrat grem v prostem času po trgovinah, ne samo z oblačili tudi v trgovine z modnimi dodatki, notranjo opremo ... Predvsem me zanimajo novosti, tekstilne novosti, tehnološke rešitve, novi materiali itd. Zanima me, kje smo trenutno v družbi, kako gledamo na stvari, v kolikšni meri smo čuječi oziroma znamo prisluhniti. Vse to se reflektira v modnih trendih. Seveda se neizmerno rada sproščam tudi v naravi, sama ali s svojim sinom. Svoj presežek energije pa dvakrat na teden balansiram s treningom borilnih veščin in treningom jazz baleta.''

Petra Kerčmar FOTO: POP TV

Ko je začela z osebnim svetovanjem, takrat ni niti pomislila, da bi lahko samo od tega nekoč živela. Danes pravi, da je vse mogoče, sploh če te žene neizmerna vztrajnost (včasih tudi trma) in želja, da bi v življenju sledil temu, v kar verjameš. ''Pri nas smo še vedno skeptični oziroma zadržani do tovrstnih poklicev. 'Zakaj bi plačal stilista, če sam najbolje vem, kako se obleči.' Velik 'trend' pri nas je tudi nakupovanje s prijateljico, ki se postavi v vlogo osebne svetovalke. Ljudje se ne zavedajo, da je poklic stilista izjemno kompleksen. Biti dober stilist ni samo, da znaš prepoznati lepo obleko od malce manj lepe. Okus je relativen in o okusih, pravijo, se ne razpravlja. Človek, ki ga imaš pred sabo, mora tudi sam s sabo razčistiti, s kakšno podobo razpolaga, kakšni so njegovi plusi in minusi, kakšni so njegovi osnovni proporci telesa, kaj mu pristoji, tudi barvno in kaj ne, kaj ustreza njegovemu karakterju, kakšno delo opravlja. To je ogromna paleta stvari, na katere moramo biti pozorni, preden začnemo graditi lasten slog.'' Njen osebni stil oblačenja pa je mešanica uličnega, unisex stila s pridihom ekstravagance. ''Vedno imam rada malo alternativnega rock boemskega pridiha. Na splošno so mi všeč minimalistični kosi, ki so rahlo moško obarvani. Nisem tipičen tip ženske, ki bi se zelo ženstveno oblačila – ne boste me videli v zelo visokih petah, v oblačilih z globokim dekoltejem (smeh) ... Zelo so mi blizu unisex oblačila, predimenzionirani proporci, inspiracija ulične mode.Na drugih rada vidim tipična ženska oblačila ali moška, sama pa se v preveč elegantnih kosih nikoli nisem preveč sproščeno počutila. Če pa že imam na sebi kdaj kakšen eleganten kos, ga vedno začinim s supergami ali bularji (nasmeh). Vedno imam nekaj za protiutež.''

Ota Širca Roš FOTO: POP TV

Verjeli ali ne, se pa najde tudi kakšen kos ali kombinacija, ki je nikoli ne bi oblekla. ''Nikoli ne bi dala nase kratke, zelo ozke obleke z velikim dekoltejem. Tudi klasičnega kostima ne, sploh v kombinaciji suknjič, krilo, klasičen salonar. Raje bi izbrala malce moško izvedbo klasičnega, hlačnega kostima.'' Meni, da Slovenke vse bolj sledijo trendom in imajo vse bolj dodelan modni slog, morda so le še vedno malce preveč zadržane in se težje upajo izpostaviti. ''Premalo smo sproščeni in preveč obremenjeni. Še vedno imamo v glavi kakšno bo mnenje drugih. To je pri nas za nekatere najslabše – biti poseben in ne izstopati. Najraje smo neopazni in sive miške.''

Kot stilistka si želi, da bi bili voditelji v koraku s časom in s tekočimi modnimi trendi. FOTO: POP TV

Od modnih blagovnih znamk so ji blizu tiste, ki se spogledujejo s tehnološkim napredkom, dekonstrukcijo in nekonvencionalnimi rešitvami, oziroma blagovne znamke in posamezna imena, ki gradijo svoj „tribe“ istomislečih podpornikov in ki jih zanimajo predvsem družbena in sociološka vprašanja znotraj modne sfere. Navdihujejo jo Balenciaga, Vetements,Maison Margiela, Comme des Garcons, pa tudi znamke, ki so malce bolj meinstrimovske, kot so Cos, Scotch and Soda, All Saints, Vans, Levis ... ''Pri vsaki blagovni znamki me zanima predvsem zgodba oziroma koncept. Prav je, da, da o oblačilih ne razmišljamo samo in izključno kot o stvareh, ki so potrošnji material ampak tudi kot o nečem, kar nas določa kot posameznike. Skozi oblačila vsakodnevno sporočamo, kdo smo, kakšna so naša prepričanja in kaj nam je pomembno. Torej oblačenje ni zgolj banalno okraševanje telesa, temveč mnogo mnogo več.'' Barbara je sodelovala tudi pri ustvarjanju POP TV-jeve novoletne voščilnice – oblekla je vse televizijske obraze. Pred kamero so v nekoliko drugačni podobi kot sicer nastopili voditelji informativnih in športnih programov, sodniki kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija, voditeljica šova Kmetija ter voditelja in sodnici plesnega šova Zvezde plešejo ter voditelja šova Slovenija ima talent. Barbarine stajlinge si lahko pogledate v priloženi fotogaleriji.