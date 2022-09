Svetovni rekord padel že na prvi od štirih premier

Najboljša akrobatska skupina na svetu, Dunking Devils, s prijatelji ta vikend v dvorani Tivoli gosti štirikratno svetovno premiero novega šova. 90-minutna cirkuško-akrobatska predstava je pravi sunek adrenalina, ki se ga ne bi sramovali niti v vseh mogočih atrakcij vajenem Las Vegasu.

Sobotni popoldanski šov je bil pravzaprav že druga predstava dneva za vse sodelujoče. Najboljše sedeže v dvorani so na dopoldanski generalki zasedli mladina in družine, ki si trenutno ne morejo privoščiti nakupa vstopnic, zato so jim organizatorji v sodelovanju z Merkur zavarovalnico omogočili ogled spektakla in druženje z nastopajočimi.

icon-expand Dunking Devils FOTO: Siniša Kanižaj

"Moto skupine Dunking Devils je: 'Obstaja le ena prava smer. Navzgor! 'Se pravi: vedno večje, boljše, atraktivneje. V tem šovu lahko na enem mestu vidite najboljše točke, ki jih premore Slovenija. Nivo je svetoven, kar dokazuje veliko povpraševanj organizatorjev in nastopajočih, ki želijo biti del DD Live turneje v letu 2023. A preden naš spektakel popeljemo v tujino, ga želimo pokazati domači publiki. Zato ta konec tedna gostimo 4-kratno premiero v dvorani Tivoli," je bistvo projekta zgostil vodja skupine Dunking Devils, Domen Rozman.

V 90-minutnem šovu, v katerem sodeluje 50 artistov in še toliko podpornega osebja za in odru, je le malo trenutkov za predah, saj si vrhunci in aplavzi hitro sledijo eden za drugim. Osrednjo vlogo imajo gostitelji, ki se tokrat ob atraktivnem zabijanju, s katerim že debelo desetletje osvajajo košarkarske dvorane po vsem svetu, predstavljajo tudi s točko na trampolinskem zidu in atraktivnimi skoki v svilo z ruske gugalnice.

Če česa, šovi ni mogoče očitati pomanjkanja raznolikosti in dinamike. V njem ne manjka točk, ki jemljejo dih in poganjajo kri po žilah. Za dober ritem predstave skrbita miks mojster DJ Dey in povezovalec Klemen Bučan, Tamia Šeme in Tjaša Skubic s plesom na svili in zračni kocki dajeta dogodku nežno žensko noto, italijanski duet Da Move osvaja z žongliranjem in kolesarskimi akrobacijami, Nipke in Artifex strežejo z pevsko plesnim šovom, svetlobni robotski šov LED Motion pa je nekaj kar preprosto morate doživeti, saj tega ni mogoče dobro opisati z besedami.