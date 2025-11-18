Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Svetovno priznani plesalec Anže Škrube poučeval v Sloveniji

Ljubljana, 18. 11. 2025 20.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Anastasija Jović , Ota Širca Roš , E.M.
Komentarji
0

Nastopal je že skupaj s številnimi zvezdniki, med njimi Chrisom Brownom, Justinom Timberlakom in Usherjem. Trenutno sicer ustvarja v Los Angelesu, vendar se koreograf in odrski režiser Anže Škrube vedno rad vrača v Ljubljano. Tudi tokrat se je. Tu ima kar dvojno delo - s pevko Senidah pripravlja njen največji koncert pri nas in svoje plesne delavnice, s katerimi je razveselil mlade slovenske plesalce.

Že dolgo ni učil v Sloveniji, zato ga je spet presenetilo, kakšno voljo imajo naši plesalci. Ta zagon ga je spomnil, pravi, zakaj se s plesom ukvarja že vse življenje. "Danes smo se na predavanju pogovarjali o tem, da ni vse v tehniki. Da je veliko v tvojem karakterju. Če prideš do profesionalnega nivoja, je zelo pomembno, kaj je tvoja osebnost, kaj je tvoj karakter. Jaz temu rečem 'star power' - kako ti neko energijo odražaš tudi čez obraz, skozi telo," je povedal koreograf in odrski režiser Anže Škrube.

Očitno to obvlada, zato so si ga umislili Justin Timberlake, Prince, Usher, Chris Brown. In kaj je še pomembno? "Predvsem Chris Brown je nekdo, ki je zelo poslušen, ki se še dandanes uči in se vsi drug od drugega učimo."

Zadnjih 10 let se uresničuje predvsem kot odrski režiser. Samo letos na primer: "Ne da se hvalim, ampak samo letos sem naredil pet spotov in vsi so bili na številki ena, kar se tiče lestvic na YouTubu. To mi da nek zagon naprej, da vem, da delam nekaj prav."

anže škrube ples slovenija amerika zvezdniki
Naslednji članek

Denis Vučak iz skupine New Game Over postal oče

SORODNI ČLANKI

Mladi brejkerji so se udarili na energičnem tekmovanju Breaking Point

Nina Pušlar gre v 20. obletnico glasbene kariere Iz čiste trme

Anže Škrube in Maja Keuc podučila mlade talente: Ne obupajte nad sanjami

Prijavnica za plesno pripravnico z Anžetom Škrubetom

Udeleži se plesne Pripravnice z Anžetom Škrubetom

Nina Pušlar v hladnejše dni pošilja poletni hit

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1360