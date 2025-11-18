Svetovno priznani plesalec Anže Škrube poučeval v Sloveniji

Že dolgo ni učil v Sloveniji, zato ga je spet presenetilo, kakšno voljo imajo naši plesalci. Ta zagon ga je spomnil, pravi, zakaj se s plesom ukvarja že vse življenje. "Danes smo se na predavanju pogovarjali o tem, da ni vse v tehniki. Da je veliko v tvojem karakterju. Če prideš do profesionalnega nivoja, je zelo pomembno, kaj je tvoja osebnost, kaj je tvoj karakter. Jaz temu rečem 'star power' - kako ti neko energijo odražaš tudi čez obraz, skozi telo," je povedal koreograf in odrski režiser Anže Škrube.

Očitno to obvlada, zato so si ga umislili Justin Timberlake, Prince, Usher, Chris Brown. In kaj je še pomembno? "Predvsem Chris Brown je nekdo, ki je zelo poslušen, ki se še dandanes uči in se vsi drug od drugega učimo."

Zadnjih 10 let se uresničuje predvsem kot odrski režiser. Samo letos na primer: "Ne da se hvalim, ampak samo letos sem naredil pet spotov in vsi so bili na številki ena, kar se tiče lestvic na YouTubu. To mi da nek zagon naprej, da vem, da delam nekaj prav."