Sveže zaljubljena Anna Paynich

Zato si je na neki točki rekla, da bo vse izpustila ter počakala, da se energije umirijo in bo spoznala, kdo je tisti res pravi zanjo. "Zmedena sem bila, on pa mi je stal ob strani. Po Kmetiji sva začela bolj intenzivno meditirati in izvajati jogo, trenirala sva, tekla, se ukvarjala s športom in ves čas družila. Eden od drugega sva se začela ogromno učiti, potem sva še naredila par delavnic skupaj, sva se tako povezala, da si dejansko nisem še nikoli bila z nikomer tako blizu, da bi me res tako razumel v mojem bistvu in me ne bi hotel spreminjati," je pojasnila. In to, da je ni želel spreminjati, ji je pomagalo rasti. "Za vsako stvar, ki jo opazi na meni, se mu zahvalim in vzamem kot dobronamerno, ker si želim izboljšati. Prej tega ni bilo, vedno sem se upirala (smeh). Če ti kaj ni všeč, lahko greš (smeh)," je dodala.

Poleg tega pa se partner tudi odlično razume z njeno hčerko, ona pa je pomirjena in vesela, da je Anna našla sorodno dušo.