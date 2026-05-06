Domača scena

'Svojemu dragemu prijatelju Borutu Pahorju želim hitro okrevanje'

Ljubljana, 06. 05. 2026 18.07 pred 38 minutami 1 min branja 14

Avtor:
K.Z.
Borut Pahor in Kolinda Grabar-Kitarović

Kolesarska nesreča našega nekdanjega predsednika Boruta Pahorja je pritegnila pozornost tudi prek slovenske meje. Da mu želi hitro okrevanje, je na družbenem omrežju ob njunih skupnih fotografijah zapisala nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, s katero sta dobra prijatelja.

Borut Pahor je pred kratkim na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri leži v bolnišnični postelji, ob njej pa sporočil, da je padel s kolesom, zaradi česar je potreboval zdravniško pomoč. Na njegovo nesrečo se je odzvala nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, s katero sta dobra prijatelja, in Pahorju zaželela hitro okrevanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Svojemu dragemu prijatelju Borutu Pahorju, ki je imel kolesarsko nesrečo in se na srečo dobro počuti, želim hitro okrevanje," je zapisala in dodala: "Nauk zgodbe: ne podcenjujte dobre čelade! In prosim, med kolesarjenjem jo vedno nosite. Z vami delim najine najnovejše skupne fotografije, ki so nastale na praznovanju mojega rojstnega dne s prijatelji v Ljubljani. Kot lahko vidite, smo se zelo zabavali. Spremljajte naju za več skupnih dogodivščin!"

Preberi še Borut Pahor po nesreči s kolesom pristal v bolnišnici

Kolinda Grabar-Kitarović je bila predsednica Hrvaške v mandatu med letoma 2015 in 2020, ko je funkcijo predsednika Slovenije opravljal Pahor. Kot je znano, sta vedno dobro poklicno sodelovala, postala pa sta tudi osebna prijatelja, kar sta javno večkrat izpostavila.

Razlagalnik

V slovenskem političnem sistemu je funkcija predsednika republike predvsem reprezentativna. Predsednik predstavlja državo doma in v tujini, je vrhovni poveljnik obrambnih sil v miru in času vojne ter predlaga kandidate za nekatere visoke državne funkcije, kot so guverner centralne banke ali ustavni sodniki. Čeprav nima neposrednih izvršilnih pooblastil pri vodenju vlade, ima predsednik pomembno vlogo pri povezovanju družbe in oblikovanju politične kulture.

V parlamentarni demokraciji, kakršni sta Slovenija in Hrvaška, je izvršilna oblast razdeljena. Predsednik vlade ima dejansko politično moč in vodi državno upravo, medtem ko ima predsednik države bolj simbolno in protokolarno vlogo. Njegova naloga je zagotavljanje stabilnosti institucij in delovanje kot moralna avtoriteta, ki poskuša preseči dnevno-politične delitve ter zastopati interese vseh državljanov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
borut pahor kolinda grabar-kitarović predsednik predsednica kolesarska nesreča okrevanje prijatelja

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kostorog
06. 05. 2026 18.45
Ista tiča, vse za prepoznavnost, ja pa še na otročje jima gre.
Odgovori
+1
1 0
myomy
06. 05. 2026 18.44
Pred leti sta skupaj v hotelski sobi (zaradi zmanjšanja stroškov in dogovora med slovensko in hrvaško diplomacijo) na sestanku v Bruslju bivala Pahor in Kolinda. Po nekaj urah, ko se je Pahor bolj posvetil TV-ju kot svoji sostanovalki, Kolinda reče: " Meni je dolgčas. Grem v kakšen bar, da si najdem moškega." Pahor pa ji pravi: "Ko že ravno greš, pripelji še meni enega."
Odgovori
0 0
biggbrader
06. 05. 2026 18.41
Ali jo je kresnu ?
Odgovori
0 0
Magnetek
06. 05. 2026 18.36
Doma je poljubil čelado 🤣🤣🤣... pa saj ni res, pa je... človek ne ve, ali naj se zjoče od žalosti ali smeha
Odgovori
0 0
FRPuma
06. 05. 2026 18.32
Človek se vrže iz kolesa, da pride v novice.
Odgovori
+0
2 2
Respublica Butalis
06. 05. 2026 18.31
Čimprejšnje okrevanje, talenti čakajo.
Odgovori
+2
3 1
slim386
06. 05. 2026 18.31
A sta friends with benefits?
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
06. 05. 2026 18.37
To je najboljša možna kombinacija med moškim in žensko.
Odgovori
0 0
Dinho8O
06. 05. 2026 18.31
Mešalca megle.
Odgovori
+2
2 0
Respublica Butalis
06. 05. 2026 18.30
Borut je borut.
Odgovori
+1
1 0
Cupko
06. 05. 2026 18.30
Kolinda je shujšala po mandatu, nas pa dela le no.ca iz sebe s selfiji in reklame za pižamo, kar ne pritiče bivšemu predsedniku
Odgovori
+1
2 1
Respublica Butalis
06. 05. 2026 18.30
Bolj star bolj nor.
Odgovori
+2
3 1
kunccix
06. 05. 2026 18.24
Kdo pa sta ta dva?
Odgovori
+2
3 1
