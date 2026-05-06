'Svojemu dragemu prijatelju Borutu Pahorju želim hitro okrevanje'

Borut Pahor je pred kratkim na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri leži v bolnišnični postelji, ob njej pa sporočil, da je padel s kolesom, zaradi česar je potreboval zdravniško pomoč. Na njegovo nesrečo se je odzvala nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, s katero sta dobra prijatelja, in Pahorju zaželela hitro okrevanje.
"Svojemu dragemu prijatelju Borutu Pahorju, ki je imel kolesarsko nesrečo in se na srečo dobro počuti, želim hitro okrevanje," je zapisala in dodala: "Nauk zgodbe: ne podcenjujte dobre čelade! In prosim, med kolesarjenjem jo vedno nosite. Z vami delim najine najnovejše skupne fotografije, ki so nastale na praznovanju mojega rojstnega dne s prijatelji v Ljubljani. Kot lahko vidite, smo se zelo zabavali. Spremljajte naju za več skupnih dogodivščin!"
Kolinda Grabar-Kitarović je bila predsednica Hrvaške v mandatu med letoma 2015 in 2020, ko je funkcijo predsednika Slovenije opravljal Pahor. Kot je znano, sta vedno dobro poklicno sodelovala, postala pa sta tudi osebna prijatelja, kar sta javno večkrat izpostavila.
V slovenskem političnem sistemu je funkcija predsednika republike predvsem reprezentativna. Predsednik predstavlja državo doma in v tujini, je vrhovni poveljnik obrambnih sil v miru in času vojne ter predlaga kandidate za nekatere visoke državne funkcije, kot so guverner centralne banke ali ustavni sodniki. Čeprav nima neposrednih izvršilnih pooblastil pri vodenju vlade, ima predsednik pomembno vlogo pri povezovanju družbe in oblikovanju politične kulture.
V parlamentarni demokraciji, kakršni sta Slovenija in Hrvaška, je izvršilna oblast razdeljena. Predsednik vlade ima dejansko politično moč in vodi državno upravo, medtem ko ima predsednik države bolj simbolno in protokolarno vlogo. Njegova naloga je zagotavljanje stabilnosti institucij in delovanje kot moralna avtoriteta, ki poskuša preseči dnevno-politične delitve ter zastopati interese vseh državljanov.
