Kataya se je pridružila znanim Slovencem, ki so postali avtorji knjig

Skupini znanih Slovencev, ki so izdali svoje knjige, se bo zelo kmalu pridružila tudi pevka Kataya. Svoja knjižna dela so med drugimi izdali tudi glasbenik Jernej Drinbek, manekenka Tjaša Kokalj in komik Boštjan Gorenc - Pižama, svoj prvi roman je prejšnji teden izdal tudi Zoran Predin. Pevka pravi, da gre za knjigo o duhovnosti z naslovom Vrnitev k sebi, v kateri se je vrnila k svojim najstniškim sanjam.