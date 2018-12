Tadej in Lara spregovorila o snemanju najbolj vročih prizorov

Tadej Pišek inLara Komar imata tudi za kamerami prav poseben odnos. Soigralca in dobra prijatelja sta v sklopu objav Vprašaj me karkoli odgovarjala na vaša vprašanja in o sebi razkrila zelo zanimive podrobnosti. Povedala sta, kakšna šolarja sta bila, Tadej pa je dodal, kaj obžaluje. Razgovorila pa sta se tudi o poljubljanju sodelavcev, čeprav sta oba srečna v zvezi s svojim izbrancem oziroma izbranko. In snemanje vročih prizorov? Tudi te sta opisala v našem intervjuju.

Izdala sta, kdo je njuna zvezdniška simpatija, Lara pa je Tadeju zapela njeno najljubšo božično pesem. In njun prvi poljub? O tem se je razgovoril predvsem Tadej, ki je prvi poljub doživel za radiatorjem v vrtcu.