Tadej Pišek bo postal očka

"Drži, spomladi bom očka," je veselo novico za 24ur.com potrdil igralec Tadej Pišek , ki smo ga ujeli tik pred jutranjo predstavo Sapramiška 2 - Sapramišja sreča, ki jo igra v ljubljanskem Mini teatru. Bodoči očka je že več let srečen v razmerju z Viljo Lukan , ki nosečnost odlično prenaša, saj nima težav z jutranjimi slabosti.

Tadej ima december zelo delovno obarvan, saj ima predvidenih približno 26 otroških predstav. Na božič pa ga v mini teatru čaka premiera otroško-mladinske predstave po poeziji Nika Grafenauerja Stara Ljubljana - mehanične lutke. Vskočil pa je tudi v otroško predstavo Medved z miško na rami, za katero je napisal besedilo in jo lani režiralv Slovenskem stalnem gledališču Trst. S soigralko Laro Komar izReke ljubezni pa bosta novo predstavo začela vaditi predvidoma februarja, premiera pa je za zdaj predvidena za jesen 2020.

"Do božiča bom delal, nato pa bova z Viljo šla za štiri dni v Rim do novega leta. Zame bo obisk Rima prvič in že komaj čakam," nam za konec zaupa praznične načrte.