Tadej Pišek o očetovstvu: Imamo se lepo

Tadej Pišek se je pred enim mesecem in pol z izbrankoViljo Lukan razveselil prvorojenca Vita. "Na srečo so med karanteno ravno sprostili ukrep, da so očetje spet lahko prisotni med porodom. Tako da sem lahko doživel to enkratno priložnost. To je res lepa izkušnja. Bilo bi mi žal, če bi to zamudil. Super je, priporočam," je za 24ur.com povedal Tadej, ki uživa v očetovstvu. "Na otrokov prihod se pripravljaš devet mesecev in veš, da prihajajo spremembe. Seveda z rojstvom otroka pridejo tudi neprespane noči, ampak moram priznati, da je zelo priden. Imamo se lepo, uživamo skupaj … Nimam nobene antireklame za očetovstvo (smeh)."