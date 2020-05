Tadej Pišek se je razveselil prvega otroka

Veselo novico, da je Tadej Pišek postal očka, so naznanili kar pri Špas teatru, ko so na svoji Instagramovi zgodbi objavili: "V Špasovi družini smo se razveselili novega otroka." Spodaj pa dodali: "Tadej Pišek, prisrčne čestitke ob rojstvu sina Vita."

Da sta z izbranko Viljo Lukan v veselem pričakovanju, je Tadej za 24ur.com potrdil decembra lani. "Drži, spomladi bom očka," je dejal in povedal tudi, da Vilja, s katero sta v razmerju že več let, dobro prenaša nosečnost. Takrat za spol otroka še nista vedela, imela pa sta že izbrani imeni tako za fantka kot deklico, a sta jih želela ohraniti zase.

Tik pred izolacijo sta si zdaj novopečena starša omislila pasjega mladička, malo Dobby. "Oba sva velika ljubitelja psov in ta kosmatinec je bil planiran že zelo dolgo. V otroštvu sva oba odraščala s psom in zdi se nama super, da bo tudi najin otrok rasel v družbi kužka," je povedal Tadej in dodal, da so 'karantenski dnevi' prav zaradi Dobby bolj pestri in tudi krajši.