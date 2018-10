Tadej Pišek upihnil 30. rojstnodnevno svečko

Igralec Tadej Pišek , ki smo ga lahko spoznali v vlogi trmastega in poštenega Roka v priljubljeni originalni slovenski seriji Reka ljubezni , se je danes uradno poslovil od svojih 20 let in upihnil svojo 30. rojstnodnevno svečko. Na svojem Instagramu je delil fotografijo, s katero je razkril, da ga je ob koraku v četrto desetletje življenja pospremila njegova boljša polovica – dolgoletna izbranka Vilja Lukan .

Tadej je bil glede svojega zasebnega življenja dolgo precej zadržan, o tem, kdo točno je njegova izbranka, pa smo uspeli izvedeti konec julija letos, ko je ravno tako prek Instagrama delil fotografijo, na kateri je bilo vidno, da svoj dopust preživlja v družbi srčne izvoljenke. Takrat sta dopustovala na Sardiniji, Tadejev rojstni dan pa sta ravno tako izkoristila za polnjenje baterij na obali – tokrat kar slovenski. Iz napisa ob deljeni fotografiji je namreč možno razbrati, da se je parček podal v objem slovenske Izole, kjer sta nazdravila z malvazijo.

Igralca so nekaj časa romantično povezovali tudi z njegovo soigralko, Laro Komar, ki v seriji nastopa v vlogi lepe in dobrosrčneIrene – a so vse govorice splavale po vodi, ko se je izvedelo, da je Lara že nekaj časa srečno poročena. Njun odnos je prijateljski, njuna pozitivna energija pa se odraža tudi na načinu njune igre v seriji. Reko ljubeznilahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV, zamujene epizode pa si lahko ogledate na VOYO.