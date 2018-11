Tadej Pišek uživa v Parizu

''Jesen v Parizu,'' je na Instagramu zapisal Tadej in objavil fotografijo, na kateri pred znamenito katedralo Notre Dame pozira v objemu svoje izbranke. Zaljubljenca bosta oddih dobro izkoristila, saj Tadeja nato že čaka snemanje novih zapletov na Krki.

Igralec Tadej Pišek , ki smo ga spoznali v vlogi mizarja Roka v priljubljeni originalni slovenski serijiReka ljubezni, je 26. oktobra dopolnil 30 let . Snemanje tretje sezone priljubljene serije je sicer v polnem teku, a kljub temu si je slavljenec uspel vzeti nekaj dni zase in svojo srčno izbranko Viljo Lukan , s katero sta odpotovala v francosko prestolnico.

V seriji Reka ljubezni je njegova televizijska partnerica simpatična Lara Komar, ki igra fotografijo Ireno. Igralca sta pred kamero že večkrat dokazala, da sta zelo uigran par, in tudi ko ugasnejo kamere, izžarevata odlično medsebojno energijo in sta tudi zelo dobra prijatelja. Reko ljubezni lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV, zamujene epizode pa si lahko ogledate na VOYO.