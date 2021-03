Tadej Pogačar navdih za Drillovo pesem Vrhovi in prepad

Videospot za pesem Vrhovi in prepadi je bil posnet v obalnem zaledju v okolici Rižane in Sočerge, kjer je Tadej Pogačar imel trening. Vizual je posnel ter zmontiral Drillov brat Alan Bučar Vukšić, ki po novem skrbi za video podobo celotnega kolektiva Komora Records.

Pesem Vrhovi in prepadigovori, da nikoli ne smemo obupati pri sledenju svojim sanjam in da se moramo iz napak ter padcev naučiti ter postati še močnejši. Sreča je na strani hrabrih in le izbrani bodo padli skozi sito svojih presežkov. Z njo izolski raper Drill sporoča, naj vsak dela to, do česar goji strast, in verjame vase.