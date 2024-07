Tadej Pogačar o 'rokicah in preprogi': Odnesel jo je tast

Tadej Pogačar in njegova Urška Žigart sta se po njegovi zmagi po 14. etapi Dirke po Franciji pošalila o 'rokicah in preprogi', njuna šala pa je pritegnila pozornost številnih oboževalcev. Vse skupaj se je začelo, ko je kolesar na družbenem omrežju objavil fotografijo v značilni zmagovalni pozi, pod njo pa se je med komentraji oglasila tudi njegova zaročenka, ki je zapisala: "Super, samo s temi rokicami bova bolj težko tisto preprogo od zunaj v smeti odnesla."

V pogovoru za našo televizijo je pozneje pojasnila, na kaj se je komentar nanašal in dejala: "Šlo je zgolj za šalo. Vsi lahko opazijo, da je malo bolj suh. Ob prečkanju ciljne črte pa je vse skupaj proslavil tako, da sem ga zbodla. Doma imava, rekla bi kakšne 4 krat 3 metre veliko preprogo na terasi. In že pred časom smo jo zvili, ampak še vedno je na terasi. In jo bo potrebno počasi odnesti do smeti oz. na deponijo. Ampak po mojem komentarju so se hitro odzvali nekateri njegovi kolesarski kolegi, tako, da mislim, da bo imel pomočnike in se je že izognil nalogi."