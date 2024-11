Tadej Pogačar se je z objavo fotografij poslovil od Slovenije: Do naslednjič!

Naš najboljši kolesar Tadej Pogačar pogosto razveseljuje svoje oboževalce, pa ne le z zmagami na največjih tekmovanjih sveta ali s svojo dobrodelnostjo, ampak tudi z objavami na družbenih omrežjih. Zvezdnik namreč rad deli trenutke svojega zasebnega življenja in objavlja fotografije s svojo zaročenko Urško Žigart. Tudi njegova zadnja objava je skupek utrinkov, ki jih je v zadnjem času doživel v Sloveniji, Italiji in Monaku, zdaj pa se z mislimi že obrača k pripravam na novo sezono.

Tadej Pogačar ima oboževalce praktično na vsakem delu sveta, saj priljubljeni kolesarski as ne navdušuje le z zmagami na velikih tekmovanjih in svojo dobrosrčnostjo, temveč tudi s skromnostjo in iskrenostjo. Delček tega je tudi dejstvo, da s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih pogosto deli trenutke iz zasebnega življenja.

Nedavno je tako delil utrinke njegovih zadnjih dni, ki jih je preživel tudi v domači Sloveniji, nekaj v sosednji Italiji, pa tudi tam, kjer sedaj živi, v Monaku. "Preživel sem nekaj napornih, a lepih dni v Sloveniji, Italiji in Monaku. Bil sem navdušen. Hvala vsem, ki ste me povabili na vse različne dogodke, kjer smo delili izkušnje. Užival sem v vsakem trenutku, zdaj pa se osredotočimo na naslednjo sezono! Do naslednjič," je zapisal na Instagramu in delil galerijo fotografij. Z zapisom se je tako poslovil od domovine in sledilcem sporočil, da so njegove misli že osredotočene na nove izzive.