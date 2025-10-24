Tadeja Lampret: Za vsako izjavo se je tukaj potrebno precej bolj potruditi

Delo novinarja je zelo pestro in zanimivo, če ga opravljaš v ZDA, pa je velikokrat še toliko bolj nepredvidljivo. Naša ameriška dopisnica Tadeja Lampret nam je ponudila vpogled v svoje življenje in delo onkraj luže.

"Poročanje iz Amerike pomeni, da si seveda daleč stran od družine in od prijateljev. In seveda, če prihajaš iz tako majhne in za Američane precej nepomembne države, kot je Slovenija, so težave tudi pri dostopu do sogovornikov. Za vsako izjavo se je tukaj potrebno precej bolj potruditi," je dejala novinarka.

O čem si nikoli več ne bi želela poročati in katerega terena nikoli ne bo pozabila, pa si oglejte v zgornjem videoposnetku.