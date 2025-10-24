Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Tadeja Lampret: Za vsako izjavo se je tukaj potrebno precej bolj potruditi

New York, 24. 10. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
POP TV , E.K.
Komentarji
2

Tadeja Lampret, naša ameriška dopisnica, od blizu spremlja dogajanje v ZDA. Življenje in delo onkraj luže je pestro, včasih oteženo, včasih nagrajeno. O čem si nikoli več ne bi želela poročati in katerega terena nikoli ne bo pozabila?

Delo novinarja je zelo pestro in zanimivo, če ga opravljaš v ZDA, pa je velikokrat še toliko bolj nepredvidljivo. Naša ameriška dopisnica Tadeja Lampret nam je ponudila vpogled v svoje življenje in delo onkraj luže.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Poročanje iz Amerike pomeni, da si seveda daleč stran od družine in od prijateljev. In seveda, če prihajaš iz tako majhne in za Američane precej nepomembne države, kot je Slovenija, so težave tudi pri dostopu do sogovornikov. Za vsako izjavo se je tukaj potrebno precej bolj potruditi," je dejala novinarka.

O čem si nikoli več ne bi želela poročati in katerega terena nikoli ne bo pozabila, pa si oglejte v zgornjem videoposnetku.

Tadeja Lampret novinarka poročanje dopisnica ZDA
Naslednji članek

Po katerem okusu čokolade najraje posežejo znani Slovenci?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
24. 10. 2025 16.02
mislim, da hoče višjo plačo
ODGOVORI
0 0
bu?e24 1
24. 10. 2025 15.48
+1
Izvor resnice zda haha
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306