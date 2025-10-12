Tadeja Plestenjak: Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu

"Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu," s temi besedami je tudi na družbenih omrežjih poroko potrdila Tadeja Majerič, zdaj uradno Plestenjak. Poročni obred se je v Škofji Loki včeraj odvil v ožjem krogu, zakonca pa sta se odločila, da podrobnosti z javnostjo ne bosta delila.
Nekdanja tenisačica iz Maribora in priljubljeni glasbenik sta svojo zvezo sicer uradno potrdila že pred dvema letoma, le dan pred poroko pa je Jan v prestoljici prejel priznanje za najprepoznavnejšo osebnost Superbrands Slovenija 2025 po izboru slovenskih potrošnikov.
"Najprej sem zelo počaščen, ker meni je največje priznanje s strani publike. Največje priznanje, kadar so dvorane polne, kadar ljudje kupijo karte, da me pridejo poslušat. Nagrade za tem pridejo," je dejal pevec in dodal: "Zelo redko dobim strokovne nagrade, kar zelo odraža ta slovenski moment, da se res težko odpusti uspeh, ampak s tem se je treba sprijazniti in na koncu rečeš, saj to je veliko več vredno."
Organizatorji podelitve so poudarili, da so njegova karizma, avtentičnost in doslednost pri ustvarjanju dokaz, da umetnost iskrenosti postane znamka sama po sebi. "Zgodijo se redki trenutki, ko se prepustimo, da nas srce vodi in jih moramo držati, kot največji zaklad, ker takrat se zgodijo največji ustvarjalni diamanti. Je treba biti pogumen," je še dodal Plestenjak, ki je včeraj večno zvestobo obljubil svoji izbranki.
