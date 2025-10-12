Tadeja Plestenjak: Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu

"Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu," s temi besedami je tudi na družbenih omrežjih poroko potrdila Tadeja Majerič , zdaj uradno Plestenjak. Poročni obred se je v Škofji Loki včeraj odvil v ožjem krogu, zakonca pa sta se odločila, da podrobnosti z javnostjo ne bosta delila.

Nekdanja tenisačica iz Maribora in priljubljeni glasbenik sta svojo zvezo sicer uradno potrdila že pred dvema letoma, le dan pred poroko pa je Jan v prestoljici prejel priznanje za najprepoznavnejšo osebnost Superbrands Slovenija 2025 po izboru slovenskih potrošnikov.

"Najprej sem zelo počaščen, ker meni je največje priznanje s strani publike. Največje priznanje, kadar so dvorane polne, kadar ljudje kupijo karte, da me pridejo poslušat. Nagrade za tem pridejo," je dejal pevec in dodal: "Zelo redko dobim strokovne nagrade, kar zelo odraža ta slovenski moment, da se res težko odpusti uspeh, ampak s tem se je treba sprijazniti in na koncu rečeš, saj to je veliko več vredno."