Domača scena

Tadeja Plestenjak: Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu

Ljubljana, 12. 10. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Vadnjal , E.K.
Komentarji
6

Še v petek je Jan Plestenjak z nasmeškom na obrazu v Ljubljani prejel nagrado za najprepoznavnejšo osebnost blagovne znamke Slovenije. Iz večera Superbrands Gala se mu je sicer mudilo, zakaj pa je postalo jasno po objavah gospe Plestenjak na družbenih omrežjih po poročni soboti.

"Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu," s temi besedami je tudi na družbenih omrežjih poroko potrdila Tadeja Majerič, zdaj uradno Plestenjak. Poročni obred se je v Škofji Loki včeraj odvil v ožjem krogu, zakonca pa sta se odločila, da podrobnosti z javnostjo ne bosta delila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanja tenisačica iz Maribora in priljubljeni glasbenik sta svojo zvezo sicer uradno potrdila že pred dvema letoma, le dan pred poroko pa je Jan v prestoljici prejel priznanje za najprepoznavnejšo osebnost Superbrands Slovenija 2025 po izboru slovenskih potrošnikov.

"Najprej sem zelo počaščen, ker meni je največje priznanje s strani publike. Največje priznanje, kadar so dvorane polne, kadar ljudje kupijo karte, da me pridejo poslušat. Nagrade za tem pridejo," je dejal pevec in dodal: "Zelo redko dobim strokovne nagrade, kar zelo odraža ta slovenski moment, da se res težko odpusti uspeh, ampak s tem se je treba sprijazniti in na koncu rečeš, saj to je veliko več vredno."

Preberi še Kdo je Plestenjakova novopečena žena Tadeja Majerič?

Organizatorji podelitve so poudarili, da so njegova karizma, avtentičnost in doslednost pri ustvarjanju dokaz, da umetnost iskrenosti postane znamka sama po sebi. "Zgodijo se redki trenutki, ko se prepustimo, da nas srce vodi in jih moramo držati, kot največji zaklad, ker takrat se zgodijo največji ustvarjalni diamanti. Je treba biti pogumen," je še dodal Plestenjak, ki je včeraj večno zvestobo obljubil svoji izbranki.

Jan Plestenjak Poroka prstana Tadeja Plestenjak Tadeja Majerič
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
12. 10. 2025 16.52
Še 2 članka pa bosta zasenčila ohcet leta.
ODGOVORI
0 0
2fast4
12. 10. 2025 16.51
+2
Ojoj...
ODGOVORI
2 0
NIAR
12. 10. 2025 16.49
Čestitke!
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
12. 10. 2025 16.46
+2
Prsti kraguljice...
ODGOVORI
2 0
JanezNovak13
12. 10. 2025 16.41
+5
Vzdržna do poročne noči?
ODGOVORI
5 0
Amor Fati
12. 10. 2025 16.40
+0
To pa je resnična ljubezen. Srečno obema! Naj traja do konca večnosti, brez ločitve zaradi nepremostljivih razlik.
ODGOVORI
1 1
