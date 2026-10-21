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Domača scena

Tako je bila videti sanjska poroka Tima Gajserja

Ljubljana, 21. 10. 2026 19.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Tako je bila videti sanjska poroka Tima Gajserja.

Slovenski motokrosistični zvezdnik Tim Gajser in njegova izbranka Špela Motaln sta pred dnevi dahnila usodni da. Zdaj sta mladoporočenca na družbenih omrežjih delila še nekaj utrinkov s svojega posebnega dne in sledilcem omogočila vpogled v romantično poročno slavje. Fotografije razkrivajo pravljično kuliso, elegantna poročna oblačila in številne nežne trenutke zaljubljenega para.

Tim Gajser in njegova dolgoletna izbranka Špela Motaln, zdaj Gajser, sta se pred dnevi poročila, zdaj pa sta s sledilci delila še nove fotografije svojega poročnega dne. Na njih ne manjka romantičnih prizorov, nasmehov in nežnih objemov, mladoporočenca pa sta za fotografiranje izbrala tudi slikovite kamnite uličice in okolico, obdano z zelenjem.

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Nevesta je blestela v dolgi beli čipkasti poročni obleki z odprtimi rameni in dolgo tančico, ženin pa je za veliki dan izbral elegantno črno obleko z metuljčkom. Na eni izmed črno-belih fotografij Tim svojo izbranko nasmejan drži v naročju, na drugih pa si zaljubljenca izmenjujeta poljube in nežne poglede. Posebej razigran trenutek sta ujela ob stolpu kozarcev, ko je Gajser odprl steklenico penine, medtem ko je Špela ob njem nasmejana držala svojo tančico. Fotografije razkrivajo tudi razkošno belo cvetlično okrasitev, poročno prizorišče med drevesi in vinogradi ter drobne podrobnosti, s katerimi sta zaznamovala svoj veliki dan.

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Spomnimo, 29-letni motokrosist in njegova dolgoletna partnerica sta zaroko razkrila julija lani. Gajser je svojo izbranko za roko zaprosil na morju, veselo novico pa sta takrat prav tako delila na družbenih omrežjih. Ob zaroki so jima čestitali številni znani Slovenci, med drugim kajakaš Peter Kauzer, voditeljica Ana Praznik in nekdanja smučarska skakalka Špela Rogelj. Po poročni novici sta tako mladoporočenca zdaj razkrila še nekaj najlepših trenutkov dneva, ko sta svojo dolgoletno ljubezen okronala s poroko.

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