Talenti navdušili na praznovanju obletnice Rowente

Zvezdniki priljubljenega šova Slovenija ima talent so blesteli na praznovanju ob 140. obletnici delovanja Rowente v hrvaški Opatiji. "Moč in inovacija gresta z roko v roki. Če želim biti inovativna, moram za to imeti moč – moram se dvigniti, za to moram trenirati. Pri meni se to zelo ujema, saj je pogoj za inovativnost," je dejala Tamia Šeme, ki je navdušila s svojimi akrobacijami. Poleg nje so nastopili tudi Tatjana Gajanovič in njena plesna skupina, za veliki finale pa so poskrbeli svetovno znani akrobati Dunking Devils.

Udeleženci so lahko spoznali najnovejše izdelke iz kategorij lasne nege, sesalnikov in robotskih pomočnikov, s poudarkom na trajnosti, zmogljivosti in pametnih rešitvah prihodnosti. Tematske delavnice so omogočile neposreden stik z izdelki ter strokovno izobraževanje s strani Rowentinega razvojnega in prodajnega tima.

Z rešitvami in inovacijami so navdušili tudi pevko in voditeljico oddaje Delovna akcija Ano Praznik. Po njenih besedah gre za zelo trajnostno naravnano podjetje. "Hišna opravila so vsakdan vsakega gospodinjstva in tudi jaz s pridom vsak dan uporabljam predvsem sesalnike. Vedno ga imam nekje pri roki, saj je hčerka zelo živahna in ko stopi v stanovanje, imamo notri pol dvorišča," je dejala.

Direktor Ivo Grozdanov je ob tem poudaril pomen dolgoletnega zaupanja partnerjev, zavezanost kakovosti ter trajnostni pristop znamke, direktorica podjetja Groupe SEB Romana Kancler pa, da je prihodnost blagovne znamke svetla.