Tamara in Renato poroko dala na stranski tir

Poroka je za marsikaterega ženina in nevesto velik finančni zalogaj in to sta ugotovila tudi tekmovalca druge sezone Ljubezni po domače Tamara Korošec in Renato Lužar. Kljub vsej ljubezni, ki jo čutita drug do drugega, bo zakonski stan moral še malo počakati.

Tamara in Renato sta morala zaradi stroškov prenove stanovanja poroko prestaviti. FOTO: osebni arhiv Zaljubljenca Tamara Korošec in Renato Lužar sta nam na začetku leta potrdila, da sta zaročena in da se bosta še letos sprehodila do oltarja. Ker sta se zdaj lotila še prenove stanovanja, sta ugotovila, da bo to zanju kar velik strošek. Po tehtnem premisleku sta se odločila, da dasta prednost prenovi stanovanja in da bosta s poroko morala počakati. Zaljubljenca uživata na morju. FOTO: osebni arhiv "Poroka je bila v načrtu, ampak sva dala prednost stanovanju. V hiši na Lužarjih si bova v spodnjem delu uredila svoje gnezdece. Finančno nama oboje letos ne bi uspelo. Stanovanje nama je zdaj prioriteta. Tako da bova poroko dala na drugo mesto in jo bova prestavila na naslednje leto," je za 24ur.com njuno odločitev pojasnila Tamara, ki z zaročencem Renatom počitnikuje na hrvaški obali. Med morskim oddihom pa sta dobila tudi obisk. "Pravkar uživava na morju, sicer itak uživava celo leto (smeh). Tako kot lani sta naju obiskala tudi moja starša, ampak samo na kratko. Žal se nama dopust počasi končuje. Pravijo, da se vse lepo enkrat konča, razen pri nama (navihan smeh)," hudomušno doda bodoča nevesta. Na dopustu sta ju obiskala tudi Tamarina starša. FOTO: osebni arhiv