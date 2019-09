Tamara in Renato praznujeta dve leti zveze: Težko in hkrati lepo

Tamara Korošec in Renato Lužar, ki sta ljubezen našla pred televizijskimi kamerami oddaje Ljubezen po domače, sta skupaj že dve leti. Obletnico zveze sta proslavila tudi na družbenih omrežjih, kjer je Tamara v dolgem zapisu nagovorila vse, ki so dvomili, da se bo njuna zveza obdržala.

Tamara Korošec in Renato Lužarsta že dve leti skupaj in njuna ljubezen je močnejša kot kdaj koli prej. Tamara je na družbenih omrežjih vsem dvomljivcem za njuno obletnico sporočila naslednje: "Kdo pravi, da ni mogoče? Kdo ne verjame v razmerja, ki se rojevajo v oddaji Ljubezen po domače? In vsi, ki ste bili sigurni, da itak ne bo dolgo trajalo (nasmeh). Danes je točno 2 leti, odkar sva skupaj! 8. 9. 2017–8. 9. 2019. 'Mestno dekle' in 'podeželski fant'. Kot sem že rekla, dva različna svetova, dva različna karakterja, dve totalno različni osebi. 2 polni leti prilagajanja, padcev in vzponov, kompromisov, iskanja neke skupne sredine, popuščanja, smeha, veselja, vztrajanja, sreče, spoznavanja skupnega življenja in odkrivanja resnega razmerja. Težko in lepo hkrati."

Tamara je prepričana, da so televizijske kamere dodale poseben čar njuni ljubezni. "Še vedno trdim, da je še bolj posebno, ker sva se spoznala preko oddaje. Zamisli si občutek, ko doživiš prvi zmenek pred kamero in ko v bistvu v času snemanja sploh prvič vidiš in spoznaš osebo, ki ti je všeč. Skupaj sva preživela že marsikatere prepreke, nasprotovanja, opazke ... Ampak vse sva premagala. Vse to je bila 'el triunfo del amor' (zmaga ljubezni). Ker sva bila vedno samo midva. Love is for two persons. Znala sva zgladiti spore, popraviti napake, preskočiti ovire, preslišati negativne komentarje in danes sva tukaj, kjer sva. NA VRHU!" je še zapisala na Instagramu.

Tamara Korošec in Renato Lužar sta si za obletnico privoščila razvajanje. FOTO: osebni arhiv

Na dan obletnice sta si vzela čas zase. "Letos me je Renato presenetil z razvajanjem v jacuzziju in večerjo, jaz pa sem njemu doma pripravila kavico in za skodelico zataknila pismo. To ga je takoj spomnilo na 'najin' videospot Po tebi mi diši ljubezen in pa na oddajo Ljubezen po domače. Ker tam se je vse začelo tako. S pismom. In to je bil tudi moj namen, da se tega spomni. Vsebino pisma je takrat prebral pred širno Slovenijo, vsebina tokratnega pisma pa naj ostane skrivnost," je za 24ur.com povedala temnolaska.