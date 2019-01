Tamara in Renato: Res je, načrtujeva poroko!

Tamara in Renato sta zgladila vse spore in sta se po tem, ko sta si omislila skupnega ljubljenčka, zaročila in že načtujeta poroko za to poletje. Tamara nam je povedala, kakšne poroke si želi.

Tamara Korošec, Renato Lužar, FOTO: Instagram Tekmovalca druge sezone Ljubezni po domače Tamara KorošecinRenato Lužar sta se zaročila in že pridno načrtujeta poroko. "Res je, načrtujeva poroko. Rada bi se poročila že to poletje," je za 24ur.com povedala temnolaska in dodala: "Začela sva kar pri oblekah." Pred dnevi sta namreč pomerjala obleke in fotografije objavila na instagramu. "Že nekaj časa sem si ogledovala poročne obleke. Želela sem klasično obleko, ki ni preveč oprijeta ali preveč široka,"je povedala Tamara in dodala: "Ko oblečeš poročno obleko, te obdajo res posebni občutki. Tega se ne da opisati." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Sicer pravi, da načrta za poroko še nimata zelo dodelanega, da pa se želita poročiti na gradu, poleg tega pa jima je všeč ideja, da bi na poroki imela kočijo: "Spoznala sva se na zares poseben način in rada bi, da bi bila poroka temu primerna." In kakšne želje ima Renato za poroko? Kot pravi Tamara, je zadovoljen, če se njej uresničijo želje: "Saj veste, kako so moški, njim je važno, da se poročijo, ženske pa imamo določene želje. Renato samo reče, da naj bo tako, kot jaz želim."