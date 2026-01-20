Tamia Šeme okreva po poškodbi, a ostaja pozitivna in optimistična

"Na treningu sem si poškodovala palec na levi roki. Bil je petek, isti dan in naslednji bi morala še nastopati v Zagrebu, v nedeljo pa voditi delavnice v Italiji. Delala sem še zadnje elemente, ki sem jih morala vaditi za nastop in delavnice, pri enem od teh elementov pa mi je palec pri prijemu na svilo obrnilo in potegnilo nazaj, ker sem se narobe ujela oziroma sem to naredila ob napačnem času. Občutek je bil, kot da bi mi ga izpahnilo. Zelo me je zabolelo in mi je takoj začel otekati. Ker nisem želela sprejeti, da gre za poškodbo, sem šla takoj nazaj poskusiti na svilo, če se še vedno lahko držim in nekako mi je uspelo, čeprav me je zelo bolelo. Nato sem si želela malo oddahniti in spiti požirek vode, pa mi je steklenica kar padla, ker je nisem mogla s prstom dovolj prijeti, saj je bil sklep tako nestabilen. Tako sem ugotovila, da ni le manjša poškodba, ampak je verjetno kaj bolj resnega," nam je o poškodbi povedala Tamia Šeme, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent.

Tamia Šeme FOTO: POP TV

Povedala je, da je nato odšla na urgenco, kjer so ugotovili, da ne gre za zlom, zato je odpovedala le nastop na dan poškodbe in dan pozneje, kljub poškodbi pa odpotovala v Italijo, kjer je vodila delavnice. Čez nekaj dni se je vrnila tudi na nastope, a ji je fizioterapevt svetoval, naj gre na nadaljnje preiskave, saj je sklep še vedno zelo nestabilen. Zdravniki so nato ugotovili, da potrebuje operacijo, saj v nasprotnem primeru sklep ne bo več funkcionalen in določenih predmetov več ne bo mogla dvigovati oziroma držati v roki.

"Mesec po poškodbi sem dobila termin operacije, za kar sem zelo hvaležna. Pred tem sem ves čas nastopala, saj nisem vedela, da gre za tako resno stvar, verjetno pa tudi nisem želela sprejeti, saj gre v resnici za mojo službo in stvari, ki bi jih morala odpovedati, kar pa ne gre kar tako, saj imam tudi določeno odgovornost do vsega skupaj," je priznala Tamia, ki nam je povedala, da se je operacije veselila, čeprav je bilo okrevanje težko in jo je bolelo. "Bila sem zelo pozitivna in optimistična," je dodala in poudarila, da pazi, da je okrevanje počasno in poteka korak za korakom. Zaradi rehabilitacije je morala odpovedati veliko treningov in nastopov, opornico, ki jo je dobila, pa bo morala imeti šest tednov. Sledile bodo fizioterapije.

Tamia Šeme FOTO: POP TV

Ravno v tem času je imela načrtovane počitnice, po poškodbi in operaciji pa se je odločila, da jih podaljša do konca januarja. "Mislim, da je rehabilitacija nekje, kjer je toplo, še toliko boljša in bolj učinkovita, seveda pa tudi vsak dan treniram za kondicijo, saj se veliko stvari še vedno da narediti, kljub poškodbi prsta, sem sedaj ugotovila," je dodala in ob tem poudarila, da morda res vse skupaj deluje kot preprosta poškodba prsta, ki pa njej pomeni celo življenje in službo. Zaradi poškodbe ima velik izpad dohodka. "Vse, kar delam v zraku, se držim z rokami in s prsti, kar sedaj ne morem početi. To učim, treniram, nastopam in to je moja primarna služba, kar pa zdaj ne morem. S tem mi je zelo padla tudi motivacija in je to zelo težko obdobje, saj je težko sprejeti nekaj takšnega," je priznala.

Kako zdaj gleda na izkušnjo Slovenija ima talent?