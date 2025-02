Tamia Šeme s svojimi akrobacijami navdušuje izven slovenskih meja

Tamia Šeme, slovenska akrobatka, s svojimi akrobacijami navdušuje pri nas in tudi pri naših sosedih. Naša ekipa jo je obiskala med njenimi rekviziti in novinarka Tjaša Železen se je pogumno povzpela na enega od njih. Sicer pa smo Tamio spoznali v šovu Slovenija ima talent, kjer je prišla v finale in osvojila drugo mesto, pred kratkim pa je prepričala žirijo in hrvaške gledalce ter zmagala v hrvaškem šovu talentov. Domov je odnesla 30 tisoč evrov.