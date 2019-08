Tanja Kocman se še vedno ni sprijaznila z očetovo smrtjo

Radijka in komedijantka Tanja Kocman je letos izgubila očeta in po njegovi smrti na Facebooku objavila ganljiv zapis o izgubi, kjer sta se v povedih mešali žalost in jeza. Med potepanjem po Irski pa je pod eno od objav na družbenih omrežjih nekaj ganljivih besed spet posvetila pokojnemu očetu.

"Pogrešam te. Na kateremkoli kosu zemlje stojim. Katerokoli mejo prečkam. Komurkoli sežem v roko. Moj prvi instinkt je, da bi ti rada to povedala, ko pridem domov. A ... tebe ni tam. Ne več. Vsaj ne več tako, da me ne bi bolelo," je začela svoj zapis. V zapisanem 'pogovoru' z očetom je povedala, da ga v srcu vedno nosi s seboj na vsa potovanja in ob vseh trenutkih: "Jemljem te s sabo v tem mojem srcu, ki skeli od bolečine vsakič, ko se zave, da te več ne bom objela, prijela za roko ali s tabo sedela na kavču. Povsod si, a istočasno nikjer. Nikjer tako, kot si bil." In povedala še, da izgube ne bo nikoli zares sprejela.

Priznala je, da nikoli več ne bo v redu ter da bo sebi in drugim lagala, da je dobro. "In zrla bom v najslabše in najboljše dele sveta. S pogumom in s skromnostjo. Kot si me naučil. Z vednostjo, da nikoli več ne bo zares dobro, a z gotovostjo, da bi si ti zame želel drugače," je še dodala.

"Zrla bom v življenje v vsej gloriji, ki jo ponuja. Veliko dni samo z upanjem, a nekaj zelo srečnih trenutkov pa tudi z vednostjo, da vanj z mano zreš tudi ti," je zaključila.