Tanja Ribič: Čakam na transport

"Narava je naš dom ... Kot otrok sem hodila na počitnice le na kmetijo. Čari morja so mi bili tuji. Ni mi bilo jasno, kaj ljudi tako vleče v to vročo gnečo ob morju. Medtem ko sem dobro poznala mir, ki ga ponujajo gozdovi in spokojni dišeči travniki. Šele, ko sem iz želje, da ustrežem možu, ki ima 'kapitanski' izpit dlje kot za avto, šla pred mnogimi leti na križarjenje in šele tretji dan doživela spokojnost bonace, mesečine ob oddaljenem otoku ..., sem dojela, da je narava moj dom. V svoji prvinski obliki. Da sem popolnoma mirna in srečna, ko se uskladim z utripom narave, Pa naj bojo to gore, morje, puščava ..., samo čim dlje od ponorelega sveta," je svoje razmišljanje sklenila Tanja.