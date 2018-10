Tanja Ribič iskreno o tem, kdo je njena najljubša podpora

V prevodu Primoža Viteza so v ljubljanskem MGL premierno uprizorili igroHonoréja de Balzaca Mercadet ali Poslovni človek, v kateri je zaigrala tudi Tanja Ribič. Igralka, ki je najbolj srečna, ko je obkrožena s svojo družino, je tako na Instagramu objavila prikupno fotografijo, na kateri je tudi njena hčerkaZala, ki je veliko časa zaradi študija preživela v New Yorku. Hčerka jo je namreč prišla podpret na premiero in Tanja je tako zapisala, da je prvorojenka njena najljubša podpora in publika.