Tanja Ribič: Končno sem dobila priznanje tudi doma

"Že samo ime nagrade je fantastično, ajdovska deklica. Prvič, da sem jaz deklica in ajdovska, etno. Jaz sem za naravo in tradicijo. Predvsem pa za to, da sem končno dobila priznanje tudi doma. Ko si mlad, si želiš, in ko si prezrt, upaš, da bo naslednjič. Jaz sem že zdavnaj nehala upati, ker pri teh letih mi je bilo že vseeno (nasmeh). Ko se me poklicali in povedali za nagrado, mi je to lepo pobožalo dušo, ne toliko, da bi to laskalo mojemu egu. Ampak, da sem nekaj naredila in priznanje mojemu minulemu delu," je za 24ur.com povedala Tanja Ribič , ki so jo do danes nagrajevali predvsem v tujini. Naj omenimo, da je leta 2008 slavila na 54. Taormina film festivalu v Italiji, kjer je prejela nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Traktor, ljubezen in rock'n'roll režiserja Branka Đurića , ki v filmu nastopa v glavni moški vlogi. Žirija je Tanjo Ribič takrat nagradila zaradi njene 'sposobnosti, da skozi celoten film uspeva izražati ironijo in emocije v popolnoma različnih situacijah'.

Kar se tiče filmskih festivalov pri nas, pa je Tanja dejala, da nam na vseh področjih manjka kreativnosti: "Predvsem nam manjka nacionalne samozavesti in kreativnosti, na vsakem področju. Tudi pri umetnosti in se mi predvsem zdi, da umetnost mora biti, zelo jo potrebujemo in mora biti apolitična. Če se le da, ne bodite prepričani, da je umetnost samo trpljenje, da je življenje ljubezen in da je življenje svetloba. In del svetlobe so vse barve, tudi temnejše, predvsem pa opazimo ta svetle."

Filmski festival je bil po dolgem času odlična priložnost, da so obiskovalci pobrskali po svečanih oblekah v omari, pa čeprav pod pogoji PCT. "Živim v svetu, kakršnega si skreiram sama, in to svetujem tudi drugim. Treba je polniti svojo dušo in s tem se krepita tudi zdravje in imunski sistem, ki je najbolj pomemben za vse. Jaz se za danes nisem (pretirano uredila). Mogoče sem nanesla rdečo šminko in rdeč lak za nohte, a ni treba, da greš razcapan na njivo, jaz grem z užitkom na njivo. Kakor mi ustreza, tako sem oblečena," je še dejala za konec.

Tanjo v zimskih mesecih čaka nov filmski projekt z mednarodno koprodukcijo, na podrobnosti pa bomo morali za zdaj še počakati.