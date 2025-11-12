Svetli način
Tanja Ribič navdušila s 50. ponovitvijo predstave Tako ti je mala

Ljubljana, 12. 11. 2025 17.08 | Posodobljeno pred 15 minutami

Alen Podlesnik , E.K.
Igralka Tanja Ribič je s posebno izvedbo predstave Tako ti je mala obeležila že 50. ponovitev uspešnega stand-up muzikala. V svojem edinstvenem, humorja polnem nastopu spretno prepleta aktualne teme, ki jih sproti osvežuje. Znane Slovence pa je najbolj navdušila prav njena uporaba domačega narečja.

Tanja Ribič je navdušila s 50. ponovitvijo predstave Tako ti je mala, ki jo je za to priložnost še posebej posodobila. V prvem ženskem stand-up muzikalu med drugim spregovori o drznih Zasavkah in samovšečnih Balkancih. "To je zelo živa predstava. Zelo je aktualna, jaz jo sproti osvežujem. Ta predstava je vedno odsev trenutnega dogajanja, ali političnega ali osebnega," je dejala igralka in dodala: "Humor je sladek premaz čez grenko tableto resnice."

FOTO: Sandi Fišer

V predstavi ne pozabi niti na svoj dialekt, ki je navdušil znane Slovence. "Meni je to tako dobro gledati. Ti dialekti, vsi ti slovenski kotički, ki so dostikrat v teh glavnih slovenskih medijih malo v ozadju ... tako dobro jo je poslušati zasavsko govoriti," je dejal komik Vid Valič.

"Noro, da slišim trboveljski naglas. Od moje Tanje, moje prijateljice od malih nog, je pa noro," je dejala podjetnica Zdenka Kahne in dodala: "To smo izjemno lepi, preprosti in delovni ljudje in tudi, da rečem, uspešni."

