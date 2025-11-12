Tanja Ribič navdušila s 50. ponovitvijo predstave Tako ti je mala

Tanja Ribič je navdušila s 50. ponovitvijo predstave Tako ti je mala , ki jo je za to priložnost še posebej posodobila. V prvem ženskem stand-up muzikalu med drugim spregovori o drznih Zasavkah in samovšečnih Balkancih. "To je zelo živa predstava. Zelo je aktualna, jaz jo sproti osvežujem. Ta predstava je vedno odsev trenutnega dogajanja, ali političnega ali osebnega," je dejala igralka in dodala: "Humor je sladek premaz čez grenko tableto resnice."

V predstavi ne pozabi niti na svoj dialekt, ki je navdušil znane Slovence. "Meni je to tako dobro gledati. Ti dialekti, vsi ti slovenski kotički, ki so dostikrat v teh glavnih slovenskih medijih malo v ozadju ... tako dobro jo je poslušati zasavsko govoriti," je dejal komik Vid Valič.

"Noro, da slišim trboveljski naglas. Od moje Tanje, moje prijateljice od malih nog, je pa noro," je dejala podjetnica Zdenka Kahne in dodala: "To smo izjemno lepi, preprosti in delovni ljudje in tudi, da rečem, uspešni."