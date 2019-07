Tanja Ribič po 21 letih oblekla svojo poročno obleko

No, bodimo iskreni, verjetno se lahko le malokdo pohvali, da po dveh desetletjih lahko obleče isto obleko in da je v njej še vedno videti odlično oziroma če ne še boljše.

Tanja in Branko sta pred matičarko stopila pred več kot 20 leti, njuni ljubezni pa je bila priča tudi njuna prvorojenka Zala, ki je tudi prisostvovala poročnemu obredu. Poleg Zale ima par še hčerkoElo, iz prejšnjega zakona pa ima Branko še 28-letnega sina Filipa. Pravijo, da kri ni voda … Za otroke Branka Đuriča in Tanje Ribič to še kako drži, saj so se že vsi trije, Filip, Zala in Ela, preizkusili v igralskih vodah.