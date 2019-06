Tanja Ribič presenetila z novo pričesko

Tanja Ribič je bila v zadnjih dneh v dilemi, ali naj se poslovi od svojih dolgih las ali ne. Za mnenje je celo vprašala svoje sledilce na Instagramu, ki so ji po večini svetovali, naj lase pusti rasti. A pevka in igralka jih tokrat ni poslušala, ampak se je odločila, da bo v poletje vstopila z novo pričesko.

50-letna Tanja je obiskala svojo frizerko in se prepustila njenim veščim rokam. Tokrat se je odločila za krajšo, bolj poletno pričesko in si lase postrigla na paža. Ostala pa je zvesta svoji prepoznavni in izraziti blond barvi las. Zaradi svojega novega videza je prejela kar nekaj pohval, med drugim, da ji nova pričeska zelo pristaja in da je čudovita.

Tanjo pa lahko ta mesec ujamete na gledaliških odrih v predstavi Čudežna terapija in v stand-up muzikalu Tako ti je, mala, ki ga je napisala sama.