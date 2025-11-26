Tanja Ribič tudi sredi zime skoči v ledeno morje

Tanje Ribič za uživanje v morskih radostih ne ustavijo niti nizke temperature. Pevka in igralka se že leta kopa praktično skozi celo leto in pravi, da si s tem med drugim krepi imunski sistem in dobro počutje. Nič drugače ni niti letošnjo zimo, 57-letnica se je pred dnevi s psičko Lili odpravila v ledeno morje.
"Vzela sem brisačo s seboj, nisem vedela, če mi bo uspelo, pa je, zdaj pa ven ne bi šla. Takoj ko sem šla notri, so me samo roke bolele, zanimivo, ker so najbolj odporne. Posebej luštno pa je ob pogledu na zasnežene Alpe," je Trboveljčanka, ki ogromno časa preživi tudi na slovenski obali, povedala v videoposnetku, objavljenem na Instagramu.
Igralka, ki je pred kratkim s posebno izvedbo predstave Tako ti je mala obeležila že 50. ponovitev uspešnega stand-up muzikala, bo sicer kmalu postala babica. "Zdaj, ko smo v veselem pričakovanju, imamo od radosti vsi še več energije," je v začetku meseca zatrdila za revijo Lady. Njena prvorojenka Zala Djuric se bo namreč kmalu razveselila naraščaja s svojim dolgoletnim partnerjem Gregom.
