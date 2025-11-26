Tanja Ribič tudi sredi zime skoči v ledeno morje

Priljubljena slovenska pevka in igralka Tanja Ribič tudi sredi zime ne opušča svoje navade plavanja v morju, s čimer krepi svoj imunski sistem in skrbi za dobro počutje. Kljub nizkim temperaturam se je pred dnevi s psičko Lili ponovno odpravila med valove, posnetek njunega druženja, na katerem je možno videti njuno hrabrost, pa je navdušil njene sledilce.

Tanje Ribič za uživanje v morskih radostih ne ustavijo niti nizke temperature. Pevka in igralka se že leta kopa praktično skozi celo leto in pravi, da si s tem med drugim krepi imunski sistem in dobro počutje. Nič drugače ni niti letošnjo zimo, 57-letnica se je pred dnevi s psičko Lili odpravila v ledeno morje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Vzela sem brisačo s seboj, nisem vedela, če mi bo uspelo, pa je, zdaj pa ven ne bi šla. Takoj ko sem šla notri, so me samo roke bolele, zanimivo, ker so najbolj odporne. Posebej luštno pa je ob pogledu na zasnežene Alpe," je Trboveljčanka, ki ogromno časa preživi tudi na slovenski obali, povedala v videoposnetku, objavljenem na Instagramu.