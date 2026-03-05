Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Tanja Ribič: Vedno sem bila razredni klovn!

Ljubljana, 05. 03. 2026 09.00 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
Kaja Ahčin
Gostja POPkasta je bila Tanja Ribič.

Le kdo ne pozna stroge Magde Velepič iz serije Naša mala klinika? Ali pa legendarne Špele iz filma Kajmak in marmelada? To sta le dve od številnih prepoznavnih vlog, ki jih je v svoji karieri odigrala Tanja Ribič. Dosegla je srca različnih generacij in ni pretirano reči, da jo pozna vsak Slovenec. A sama zase pravi, da to ne drži, saj se še vedno lahko skrije v množici, ko se sprehaja po ulici.

Tanja Ribič je ime, ki ga slovenska javnost dobro pozna. S svojo vsestranskostjo in številnimi talenti, s katerimi vedno znova navdušuje, se je zasidrala v srca številnih generacij. Od Marjane iz Teatra Paradižnik, Magde Velepič v Naši mali kliniki do kultne Špele iz Kajmaka in marmelade. Vse to so vloge, ki so jo naredile prepoznavne in sama pravi, da ne bi mogla izbrati, katera vloga je najbolj zaslužna za to. Kljub temu pa je vesela, da se še vedno z lahkoto sprehodi po ulici, ne da bi jo ljudje prepoznali.

'Ni ekonomske računice je stavek, ki ga še vedno znam'

Generacija srednjih let se je spomni po vlogi v Teatru Paradižnik, le nekaj let kasneje pa je doživela neverjeten uspeh kot direktorica Naše male klinike. "To je vloga, ki je še danes del mene. Želela sem igrati močno žensko, nekaj, kar mi je bilo izziv in je bilo moje nasprotje. Potem je prišlo do tega, da so me ljudje začeli enačiti z Velepičko," je povedala v smehu in priznala, da še danes zna svoj prepoznavni stavek: "Ni ekonomske računice." Ko obuja spomine na snemanje serije, se najbolj spomni izseka, ko so igrali mlajše različice sebe in se obnašali kot otroci. Če bi jo povabili kot pomočnico na razne kvize o eni najbolj popularnih slovenskih serij, ki so zdaj tako popularni, pa bi potrebovala nekaj predpriprave. "Morala bi se malo pripraviti, malo napiflati, malo pogledati za nazaj," je bila takoj za akcijo.

Gostja POPkasta je bila Tanja Ribič.
Gostja POPkasta je bila Tanja Ribič.
FOTO: Damjan Žibert

Balkanski svet, ki ga je zajela tudi v svojem stand-upu Tako ti je mala

Poleg serij, filmov in gledališča, kjer je zaposlena še danes, je pripravila tudi svojo predstavo, v kateri je zaživela prava Tanja. V predstavi se je dotaknila tudi balkanskega sveta, ki ji je zelo blizu. "Zelo dobro poznam profile balkanskih ljudi. Smo si malo podobni, ampak tudi zelo različni. Smo kot neki bratranci, ki se zelo dobro poznamo in je prav, da se povežemo med sabo," je povedala igralka, ki je svojo predstavo Tako ti je mala zasnovala na način, da ljudi ne le zabava, temveč tudi odpira poglede. "Želim biti družbeno kritična, objektivna, ne nujno dopadljiva, ampak za vsako ceno smešna," je opisala svojo predstavo, ki jo ljudje zapuščajo z bolečinami v trebuhu - od smeha. "Ljudje so presenečeni, da sem tako iskrena, a vedno sem bila razredni klovn," je še dodala.

Preberi še Tanja Ribič navdušila s 50. ponovitvijo predstave Tako ti je mala

O vlogi babice: 'Se ne vidi mojih kril?'

Njena Zala je pred manj kot mesecem dni prvič postala mama in Tanja v njeno vlogo mame nikakor ne dvomi. "Že prej sem vedela, da bo odlična, tudi sama je en tak srček. To je zagotovo največja vloga v njenem življenju, tako kot je napisala sama," se je raznežila in komentirala tudi svojo vlogo babice. "Se ne vidi mojih kril? Komaj čakam vse, kar nas čaka. Vse se obrne na glavo in tako sem srečna," je bila iskreno.

Kako ji je sodelovati z možem Brankom Djurićem - Đurom, kaj je prva stvar, ki jo naredi, ko se zjutraj zbudi, kontakt katere najbolj slavne osebe ima v svojem telefonu, kako gleda na kariero svoje hčerke Zale in koliko sebe vidi v njej? Ali ima še vedno tremo, preden stopi na oder in kako drugačni so slovenski igralci od hrvaških, je zaupala v zgornjem POPkastu.

tanja ribič popkast pogovor kariera naša mala klinika predstava

Od junija do septembra bo prestolnica ponudila umetnost na najvišji ravni

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
05. 03. 2026 10.33
Sektasi ze sikajo zaljivke,povsod smetijo
Odgovori
+1
1 0
Neža001
05. 03. 2026 10.21
Lepa, pamet jo je pa žal zapustila....
Odgovori
+1
2 1
Misika1967
05. 03. 2026 10.31
In ti si strokovnjak za pamet??
Odgovori
0 0
Colgate
05. 03. 2026 10.19
Zame še vedno lepa ženska❤️. Se ji pa poznajo lepotni posegi...
Odgovori
+2
2 0
sabro4
05. 03. 2026 10.13
pod .............Iran naj bi zadel ameriški tanker: 'Obžalovali bodo potopitev iranske fregate'.............zaklenjeno za komentarje, le česa vas je strah
Odgovori
+1
2 1
sabro4
05. 03. 2026 10.13
nič bat Tanja, zame si klovnesa še vedno
Odgovori
+2
3 1
mamma mia
05. 03. 2026 10.08
Ne bi je prepoznal,če niste zapisali,da je mama od igralke Zale.
Odgovori
-2
0 2
KompletLepinja
05. 03. 2026 09.53
Od kod ste zaj njo potegnili!?
Odgovori
-1
2 3
Slash
05. 03. 2026 09.50
Seveda jo ljudje ne prepoznajo ! Kako bi tudi jo, ob vsem tem botoksu in lepotnih operacijah !
Odgovori
+4
6 2
PIKAPOLONICA1994
05. 03. 2026 09.48
babuška...
Odgovori
-1
1 2
Skjor
05. 03. 2026 09.44
Ni se veliko spremenilo, zdaj je drugorazredna klovnesa.
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Nižje cene na otroškem oddelku
Nižje cene na otroškem oddelku
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
okusno
Portal
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551