Tanja Ribič: Vedno sem bila razredni klovn!

Tanja Ribič je ime, ki ga slovenska javnost dobro pozna. S svojo vsestranskostjo in številnimi talenti, s katerimi vedno znova navdušuje, se je zasidrala v srca številnih generacij. Od Marjane iz Teatra Paradižnik, Magde Velepič v Naši mali kliniki do kultne Špele iz Kajmaka in marmelade. Vse to so vloge, ki so jo naredile prepoznavne in sama pravi, da ne bi mogla izbrati, katera vloga je najbolj zaslužna za to. Kljub temu pa je vesela, da se še vedno z lahkoto sprehodi po ulici, ne da bi jo ljudje prepoznali.

'Ni ekonomske računice je stavek, ki ga še vedno znam'

Generacija srednjih let se je spomni po vlogi v Teatru Paradižnik, le nekaj let kasneje pa je doživela neverjeten uspeh kot direktorica Naše male klinike. "To je vloga, ki je še danes del mene. Želela sem igrati močno žensko, nekaj, kar mi je bilo izziv in je bilo moje nasprotje. Potem je prišlo do tega, da so me ljudje začeli enačiti z Velepičko," je povedala v smehu in priznala, da še danes zna svoj prepoznavni stavek: "Ni ekonomske računice." Ko obuja spomine na snemanje serije, se najbolj spomni izseka, ko so igrali mlajše različice sebe in se obnašali kot otroci. Če bi jo povabili kot pomočnico na razne kvize o eni najbolj popularnih slovenskih serij, ki so zdaj tako popularni, pa bi potrebovala nekaj predpriprave. "Morala bi se malo pripraviti, malo napiflati, malo pogledati za nazaj," je bila takoj za akcijo.

Gostja POPkasta je bila Tanja Ribič. FOTO: Damjan Žibert

Balkanski svet, ki ga je zajela tudi v svojem stand-upu Tako ti je mala

Poleg serij, filmov in gledališča, kjer je zaposlena še danes, je pripravila tudi svojo predstavo, v kateri je zaživela prava Tanja. V predstavi se je dotaknila tudi balkanskega sveta, ki ji je zelo blizu. "Zelo dobro poznam profile balkanskih ljudi. Smo si malo podobni, ampak tudi zelo različni. Smo kot neki bratranci, ki se zelo dobro poznamo in je prav, da se povežemo med sabo," je povedala igralka, ki je svojo predstavo Tako ti je mala zasnovala na način, da ljudi ne le zabava, temveč tudi odpira poglede. "Želim biti družbeno kritična, objektivna, ne nujno dopadljiva, ampak za vsako ceno smešna," je opisala svojo predstavo, ki jo ljudje zapuščajo z bolečinami v trebuhu - od smeha. "Ljudje so presenečeni, da sem tako iskrena, a vedno sem bila razredni klovn," je še dodala.

O vlogi babice: 'Se ne vidi mojih kril?'

Njena Zala je pred manj kot mesecem dni prvič postala mama in Tanja v njeno vlogo mame nikakor ne dvomi. "Že prej sem vedela, da bo odlična, tudi sama je en tak srček. To je zagotovo največja vloga v njenem življenju, tako kot je napisala sama," se je raznežila in komentirala tudi svojo vlogo babice. "Se ne vidi mojih kril? Komaj čakam vse, kar nas čaka. Vse se obrne na glavo in tako sem srečna," je bila iskreno.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Gostja POPkasta je bila Tanja Ribič. Damjan Žibert

Tanja Ribič Damjan Žibert

Tanja Ribič Damjan Žibert

Tanja Ribič Damjan Žibert

Tanja Ribič Damjan Žibert

Tanja Ribič Damjan Žibert









