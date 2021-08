Tanja Žagar delila prve fotografije s hčerko

Priljubljena pevka in zmagovalka 4. sezone šova Zvezde plešejo je delila tudi tri najnovejše fotografije s sprehoda, na katerih pozira ob vozičku, v katerem počiva njena hčerkica. Spomnimo, da je Tanja prvič postala mamica leta 2017, ko se je z izbrancem Mikijem Šarcem razveselila prvorojenca Karla . Slednji se je verjetno prihoda sestrice najbolj razveselil, saj si je močno želel sestrice, s katero bo lahko, ko bo večja, tudi zaplesal.

Tanja Žagar si je po porodu vzela čas zase in za svojo družino, zdaj pa se je oglasila svojim oboževalcem in sledilcem na družbenih omrežjih. Med drugim se je zahvalila ljubljanski porodnišnici za dobro oskrbo: "Pred štirinajstimi dnevi, 19. 7. 2021, sem v svoje življenje še en najsrečnejši dan dodala, saj je na svet naša srčica Marina priplesala. Zdaj že prave ženske debate imava, najraje pa se s starejšim bratcem in atijem crkljava. Iz srca hvala porodnišnici Ljubljana za nepozabne tri dni, ko spet skupaj smo bili. Zdaj pa greva na sonček se pogret, vsem vam pa pošiljava poljubčkov pet!"

Spomnimo, da je vedno nasmejana in energična Tanja svojo drugo nosečnost po več mesecih namigovanj in govoric potrdila z objavo na Instagramu. Februarja je namreč s sledilci delila zgovorno fotografijo s pripisom, da se bo že poleti razveselila podmladka, in tako končala z ugibanji.

"Danes je pravi čas, ko vam pozdravčke in veliko dobre volje pošiljava v dvoje. In tudi to malo srčece, ki raste v meni, je razlog, zakaj kljub vsemu v lanskem letu meni bilo lepo je. Zdaj si pri nas neskončno poletja želimo, da našega Karla z bratcem ali sestrico razveselimo."