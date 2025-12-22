Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom

Slovenska pevka Tanja Žagar je znana po svoji pozitivni energiji, ki jo pogosto spremlja nalezljiv smeh. Obiskovalke in obiskovalce enega od njenih decembrskih koncertov je nasmejala med petjem skladbe Arriva .

Med nastopom je zimski šal namreč odložila na bližnje stojalo. Ker se je je ta še vedno držal, ji je sledil, zato je vse skupaj izpadlo kot čarovniški trik. "Od danes dalje mi pa lahko rečete kar Tanja Copperfield," je zapisala na družbenih omrežjih, kjer je delila posnetek posrečenega trenutka.

S posnetka je opaziti, da se je pevka med tem močno zabavala in je s šalom, ki ji je sledil, tudi zaplesala. "Res je bilo videti, kot da čaraš, Tanja," je v komentarjih na družbenem omrežju Facebook med drugim zapisala ena od njenih sledilk.