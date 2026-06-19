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Domača scena

Tanja Žagar o svoji poti, vzponih in padcih: 'To je knjiga o življenju'

Ljubljana, 19. 06. 2026 17.24 pred 55 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ota Širca Roš Alen Podlesnik +1
Tanja Žagar

Tanja Žagar se svojemu zvestemu občinstvu tokrat predstavlja v povsem novi luči. Svoja čustva je znova izlila na papir, vendar tokrat na nekoliko drugačen način. Napisala je knjigo spominov, v kateri je spregovorila o svojem življenju, o vzponih, o padcih in življenjski modrosti, ki jo je pridobila skozi leta medijske izpostavljenosti in premagovanja osebnih ovir.

Tanja Žagar je dekle, ki je na očeh javnosti odraslo v priljubljeno glasbenico. Je hčerka, mama, žena, učiteljica ... Je borka, je zaljubljena v življenje. Tako se imenuje tudi njena nova knjiga: Zaljubljena v življenje – presunljiva zgodba o življenju, vzponih in padcih. Predvsem pa o tem, kako se vedno znova pobrati.

Tanja Žagar
Tanja Žagar
FOTO: 24UR

"Naslova knjige nisem iskala, ker sem samo enkrat med vožnjo izstrelila: 'Imam naslov, Zaljubljena v življenje.' Ni bilo druge opcije, to je po eni moji pesmi, ki je sicer stara 13 let. Ljubezen do življenja pa obstaja. Vedno je bila pri meni, že od nekdaj. Tako sem bila vzgojena, da je življenje nekaj velikega, lepega, da to res veliko pomeni, da je darilo. Tako ga dojemam še zdaj, oziroma zdaj ga dojemam še kot večje darilo, se ga še bolj zavedam in se še bolj zavedam tega, kako je pomembno, komu posvečamo svoj čas," nam je zaupala priljubljena pevka.

Danes je 42-letnica še vedno znana kot nekdanja članica najstniške zasedbe Foxy Teens, a hkrati kot priljubljena samostojna glasbenica zadnjih dveh desetletij. Ljubljančanka se je že kot najstnica soočila z medijsko izpostavljenostjo, njenimi prednostmi in slabostmi. "Je kaj za povedati z marsikaterega področja in potem se je to zelo spontano zgodilo in prvo stran sem napisala na roko. Vzela papir, napisala, a takrat sploh še nisem vedela, kaj to bo, in v bistvu sem napisala svoj začetek in to je ostal začetek. Nič nisem spreminjala, tako sem začutila, potem sem pa pisala, ko so bili otroci na kakšnih treningih, jaz pa v avtu, pa sem se spomnila kakšno zgodbo napisati," je dodala.

Simpatične pozitivne naravnanosti ni izgubila niti po težkih preizkušnjah zadnjih let, saj so ji te celo na novo osmislile življenje in zastavile prioritete. "Marsikdo misli, da sem zdaj po teh dveh letih zaradi bolezni napisala knjigo o tej svoji bolezni. Ne, ni to knjiga o bolezni. To je knjiga o življenju, ja, seveda je notri poglavje o tem, saj to je del mojega življenja in bo za vedno ostalo, absolutno, sicer govorim pa o največjih prelomnicah, ki so se mi do zdaj zgodile. Tako na zasebnem kot na poslovnem področju," je o svoji novi knjigi spominov, prelomnic in odločitev povedala Tanja Žagar.

Tanja Žagar knjiga pevka Zaljubljena v življenje

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Amor Fati
19. 06. 2026 18.18
Naslednja postaja bosta Simon in Šušter. Globalni fenomen.
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0 0
komandos
19. 06. 2026 17.55
Daj no tudi navadni ljudje imamo v življenju padec in spon pa noben ne piše osebi kaj se mu dogaja samo jamrate začnite enkrat pošteno dela pa bo vse okej jokice jokave
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+1
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