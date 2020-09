Tanja Žagar: Ne smemo obupati, ohraniti moramo upanje in optimizem

Tanja Žagar je na koncertu predstavila svoje največje uspešnice in nekaj najbolj atraktivnih plesnih točk iz šova Zvezde plešejo . S koncertom je obeležila petnajst let samostojne pevske poti, hkrati pa je šlo za prvi koncert v Sloveniji, ki je bil izveden z indukcijsko zanko, s katero je bil omogočen ogled v živo tudi gluhim in naglušnim osebam.

Nekaj mesecev po koncertnem spektaklu v Tivoliju se je zvezdnica za naš portal spomnila lepih trenutkov in ob tem povedala:"Ob misli na plesno-pevski dogodek me predvsem prevzame velika želja po tem, da bi lahko ta spektakel še kdaj ponovila. To, da bom po mariborskem in ljubljanskem koncertu v Hali Tivoli s turnejo nadaljevala, je bilo seveda v planu, a so žal razmere pripeljale do tega, da to ni bilo možno. In tako je bil moj veliki šov 'Ples z zvezdami' konec februarja še zadnji koncert, ki sem ga imela."

Pevka kljub temu pravi, da je vseeno hvaležna, da ga je s soustvarjalci sploh še lahko izvedla, saj bi ga, če bi bil načrtovan za teden dni kasneje, morali odpovedati: "Ob vseh pripravah, ob vsem delu, vajah, treningih, ogromnem številu sodelujočih, nastopajočih ... Ob vsem, kar je ta projekt zahteval, bi bila to res velika škoda." Tanja je izredno vesela, da je ta prelepa in nepozabna plesno-glasbena zgodba posneta, saj je bila to njena velika želja že kar nekaj časa."Tudi teh občutkov, kako je delati s pravimi profesionalci, kot so naše plesne zvezde latinskoameriških in standardnih plesov, ne bom pozabila nikoli. Res je za nami prav posebna, zelo navdihujoča zgodba," je še dodala.