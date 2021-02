Tanja Žagar potrdila drugo nosečnost

"Danes je pravi čas, ko vam pozdravčke in veliko dobre volje pošiljava v dvoje. In tudi to malo srčece, ki raste v meni, je razlog, zakaj kljub vsemu v lanskem letu meni bilo lepo je. Zdaj si pri nas neskončno poletja želimo, da našega Karla z bratcem ali sestrico razveselimo,"je zapisala Tanja na Instagramu pod fotografijo, s katero razkriva drugo nosečnost. Mali Karlo bo torej postal veliki bratec. Pod objavo so se zvrstile tudi številne lepe čestitke.



Da naj bi bila Tanja drugič noseča, smo poročali pred tedni, a se nam na klice takrat glasbenica ni odzvala. Družini ob veseli novici iskreno čestitamo!