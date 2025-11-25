Svetli način
Domača scena

Tanja Žagar presenetila: na odru zaplesala z osemletnim sinom Karlom

Maribor, 25. 11. 2025 13.04 | Posodobljeno pred 38 minutami

Priljubljena pevka Tanja Žagar je na koncertu v Mariboru presenetila obiskovalce. Na oder je povabila svojega osemletnega sina Karla, s katerim je zaplesala, in očeta Renata Žagarja, s katerim je zapela duet. Dogodek je pevki in obiskovalcem ostal v lepem spominu, vzdušje je bilo namreč resnično nepopisno lepo in ganljivo.

Tanja Žagar je na preteklem koncertu poskrbela za ogromno presenečenje. Na odru mariborske dvorane se ji je pridružil osemletni sin Karlo, s katerim sta skupaj zaplesala. Pevka sicer svoja dva otroka, sina in hčerko Marino, ki ju ima z Mikijem Šarcem, skrbno skriva pred očmi javnosti, zato je bil ta trenutek še toliko bolj poseben za njene oboževalce, ki so posnetke ganljivega prizora objavljali na družbenih omrežjih in s pripisi izkazovali svoje navdušenje.

43-letnica pa je na Štajerskem poskrbela še za eno presenečenje. Na oder je povabila tudi svojega očeta Renata Žagarja, s katerim sta zapela duet njene uspešnice Hvala, ker si ob meni ti. Njun nastop so poslušalci pospremili s stoječimi ovacijami in bučnim aplavzom.

Pretekli koncert pa bo ostal v izjemno lepem spominu tudi pevki. "Iz srca hvala vsem, ki ste bili včeraj z menoj na koncertu v Mariboru! Občutki so nepopisno lepi!", je po koncertu na družbeno omrežje zapisala Tanja Žagar in dodala: "Naj nas moja glasba povezuje in osrečuje še naprej."

KOMENTARJI (8)

