Tanja Žagar presenetila: na odru zaplesala z osemletnim sinom Karlom

Tanja Žagar je na preteklem koncertu poskrbela za ogromno presenečenje. Na odru mariborske dvorane se ji je pridružil osemletni sin Karlo, s katerim sta skupaj zaplesala. Pevka sicer svoja dva otroka, sina in hčerko Marino, ki ju ima z Mikijem Šarcem, skrbno skriva pred očmi javnosti, zato je bil ta trenutek še toliko bolj poseben za njene oboževalce, ki so posnetke ganljivega prizora objavljali na družbenih omrežjih in s pripisi izkazovali svoje navdušenje.
43-letnica pa je na Štajerskem poskrbela še za eno presenečenje. Na oder je povabila tudi svojega očeta Renata Žagarja, s katerim sta zapela duet njene uspešnice Hvala, ker si ob meni ti. Njun nastop so poslušalci pospremili s stoječimi ovacijami in bučnim aplavzom.
Pretekli koncert pa bo ostal v izjemno lepem spominu tudi pevki. "Iz srca hvala vsem, ki ste bili včeraj z menoj na koncertu v Mariboru! Občutki so nepopisno lepi!", je po koncertu na družbeno omrežje zapisala Tanja Žagar in dodala: "Naj nas moja glasba povezuje in osrečuje še naprej."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.