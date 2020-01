Da ples povezuje, dokazujejo nastopajoči tretje sezone šova Zvezde plešejo. Zmagovalka, priljubljena pevka Tanja Žagar, skupaj z ostalimi plesalci v Mariboru in Ljubljani pripravlja pravi plesno-glasbeni spektakel. Pevka je šov poimenovala kar Ples z zvezdami, tokrat pa so zvezde profesionalni plesalci latinskoameriških in standardnih plesov.