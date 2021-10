Tanja Žagar sinu za rojstni dan spekla posebno torto

"Saj ne morem verjet', da so minila že štiri leta, odkar naš Karlo je prišel na svet! In tako danes praznujemo spet. Sem torto naredila in slavljenca z njo noro razveselila. Zdaj pa gremo žurat," je praznično objavo z rimami pospremila Tanja Žagar , ki na fotografiji pozira z rojstnodnevno torto. Kot lahko vidimo, si je slavljenec, ki je očitno ljubitelj superjunakov, letos zaželel torto v obliki Spidermana.

Priljubljena pevka in zmagovalka 4. sezone šova Zvezde plešejo se odlično znajde za štedilnikom in se rada zadržuje v kuhinji. Še posebej rada pa si vzame čas za ustvarjanje slaščic. Fotografije svojih mojstrovin večkrat deli s svojimi oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih. V preteklosti se je tako že lotila štrudljev različnih okusov, pit in tort, seveda pa ji največji izziv predstavljajo prav torte, saj želi izpolniti želje svojih najdražjih. Tako se vsako leto potrudi, da svojemu sinu pričara nepozabno praznovanje.